Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI quyết định 27 nội dung quan trọng

(VTC News) -

Việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 4, chiều 8/7.

Theo dự kiến, kỳ họp khai mạc vào ngày 3/8 và bế mạc vào ngày 24/8, được chia làm 2 đợt. Dự kiến kỳ họp xem xét, quyết định 27 nội dung, trong đó xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết để đảm bảo hiệu quả cao nhất và tạo điều kiện cho các đại biểu thảo luận trực tiếp, Văn phòng Quốc hội đề nghị tổ chức kỳ họp theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong 14 ngày làm việc.

Kỳ họp được chia làm 2 đợt, đợt 1 kéo dài 11 ngày, đợt 2 trong 3 ngày. Giữa 2 đợt họp sẽ có 5 ngày để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo.

Do thời gian còn lại đến phiên khai mạc không còn nhiều, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ tài liệu chính thức các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp để gửi đến đại biểu.

Thời gian chậm nhất là ngày 20/7 đối với dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và ngày 15/7 đối với dự thảo nghị quyết, dự án khác.

Trong 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Dự kiến, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Các vấn đề quan trọng trình Quốc hội quyết định gồm chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và việc thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Dự kiến Quốc hội sẽ bố trí thảo luận chung các dự án, dự thảo cùng lĩnh vực, cơ quan trình, thẩm tra hoặc bố trí thảo luận sớm các nội dung đã được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến trước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức tiếp xúc cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức trước kỳ họp cuối năm như thông lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ thực hiện việc trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quan trọng cần xin ý kiến theo đúng quy định; thống nhất bổ sung nội dung về 1 dự án nghị quyết về lĩnh vực tư pháp vào chương trình kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ báo cáo tại Hội nghị Trung ương để các Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo lại Bộ Chính trị những vấn đề mới phát sinh và xin ý kiến về thời gian. Tinh thần là những nội dung đã đăng ký phải quyết tâm triển khai, không lùi, không rút khỏi chương trình kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ chính kiến, đánh giá khách quan, thẳng thắn, không né tránh; bảo đảm các dự án được thẩm tra kỹ lưỡng, góp phần hoàn thiện chính sách trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

“Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm thành công của kỳ họp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.