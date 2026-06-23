Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến khai mạc trong tháng 8

(VTC News) -

Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 23/6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Hồ Long)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung cao độ, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần Hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và công tác chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới.

"Hiện có 192 nhiệm vụ lập pháp, trong đó phần việc của Chính phủ là 171 nhiệm vụ", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp Quốc hội không thường lệ, dự kiến khai mạc trong tháng 8.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự kiến có thêm 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ. Gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

"Như vậy, Kỳ họp không thường lệ sẽ có khoảng 24 nội dung. 4 dự án luật nêu trên chỉ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, chưa thông qua, bởi đây là những luật lớn, phải được xem xét qua hai kỳ họp, không thể thực hiện rút gọn trong một kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đối với Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến xem xét, thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1/3/2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.

Trước khối lượng công việc rất lớn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp không thường lệ.

"Tôi yêu cầu phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không để xảy ra tình trạng hồ sơ chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt vai trò "gác cổng" trong công tác lập pháp; thể hiện rõ chính kiến, quan điểm về việc bảo đảm điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra khi tham gia ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những nội dung không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định phải kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách.

Cơ quan nào có trách nhiệm soạn thảo thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Quốc hội cho biết bên cạnh nhiệm vụ lập pháp, còn nhiều nhiệm vụ quan trọng về giám sát và đối ngoại nghị viện, trong đó có việc tổ chức Diễn đàn Pháp luật, Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 trong quý 3.

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện để phục vụ ở Nhà Quốc hội, trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, qua đó bảo đảm thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm kết nối với 34 tỉnh, thành phố, HĐND và kết nối xuống 3.321 xã, phường trên toàn quốc.