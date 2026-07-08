Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội sẽ xử lý ngay vấn đề cấp bách, còn ách tắc

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 8/7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp này sẽ cho ý kiến vào những nội dung rất quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8), đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thường lệ vào cuối năm.

“Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ, còn ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thông thường, Kỳ họp thứ nhất của các khóa Quốc hội chủ yếu tập trung cho công tác nhân sự.

Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào đầu tháng 4 vừa qua, Quốc hội cũng xem xét, thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Điều này thể hiện Quốc hội khóa XVI rất quan tâm đồng hành cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Khái quát nội dung chương trình phiên họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới có văn bản đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban có liên quan và các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực rà soát thật kỹ, xem xét hai dự án luật này có đủ điều kiện để đưa vào chương trình Kỳ họp không thường lệ hay không.

“Hiện nay, các cơ quan chưa bố trí hai dự án luật này trong chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện và gửi hồ sơ để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra. Nếu bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cùng với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến thực hiện vào ngày 28/7”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài 6 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 kéo dài đến hết sáng 9/7, xem xét 8 nội dung. Đợt 2 từ 14 đến 17/7, xem xét 25 nội dung và dự kiến bố trí thêm ngày 28/7 để xem xét 2 nội dung đã được Trung ương cho chủ trương.

Trước khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình phiên họp; tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan.

Yêu cầu trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đảm bảo toàn bộ nội dung phục vụ Kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội quán triệt nếu hồ sơ không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra phải chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Đối với các dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ, cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình Kỳ họp không thường lệ, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình vào Kỳ họp cuối năm 2026”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, theo thông tin cập nhật, đến ngày 30/6 và cho đến nay, vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành nghị định chưa được ban hành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội làm việc trực tiếp với các bộ, ngành có liên quan để làm rõ vì sao chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, vì sao chậm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định.

Nhấn mạnh luật phải đi đôi, đồng bộ với nghị định, thông tư, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, có như vậy nghị quyết của Quốc hội tại mỗi kỳ họp mới có giá trị thực hiện ngay, mới đi vào cuộc sống của người dân và doanh nghiệp. “Người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi. Có những việc rất thúc bách, phải ban hành ngay, ban hành sớm; nhưng có trường hợp nghị quyết của Quốc hội đã có mà văn bản hướng dẫn đến nay vẫn rất chậm”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.