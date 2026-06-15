Quét radar xuyên đất tìm rãnh mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các chuyên gia trong lĩnh vực địa vật lý, khảo cổ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện khảo sát thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), đồng thời triển khai dò radar xuyên đất nhằm xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM trao đổi trước khi đặt máy quét radar xuyên đất.

Tại hiện trường, đoàn công tác khảo sát hiện trạng mặt bằng, đối chiếu các vị trí nghi vấn với tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và các kết quả nghiên cứu trước đó. Việc sử dụng radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác xác minh, khoanh vùng các khu vực cần tiếp tục nghiên cứu.

Theo các chuyên gia, dữ liệu thu được từ radar xuyên đất sẽ được phân tích, đối chiếu với các nguồn tư liệu hiện có trước khi đưa ra những đánh giá ban đầu về khả năng tồn tại các hố chôn tập thể.

Đợt khảo sát có sự tham gia của cán bộ Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia từng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Công viên Lê Thị Riêng là địa điểm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau khi nhiều nguồn tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy nơi đây có thể còn các rãnh chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dùng máy quét radar khảo sát tại công viên Lê Thị Riêng sáng 15/6.

Trước đó, ngày 8/6, TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học nhằm xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán (Nghĩa trang Đô Thành) trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và cơ quan chức năng đã công bố nhiều tư liệu, không ảnh quân sự và lời kể cho thấy khu vực này có khả năng tồn tại các rãnh chôn tập thể với số lượng lớn liệt sĩ.

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng liên tục triển khai nhiều hoạt động nhằm làm rõ các thông tin liên quan, như gặp gỡ nhân chứng lịch sử, làm việc với cựu binh Mỹ Robert Ambrose Connor (Bob Connor), khai thác nguồn tư liệu từ các tổ chức lưu trữ quốc tế và phối hợp với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Mới đây, tại cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc kết hợp giữa tài liệu giải mật của Hoa Kỳ, hồi ức nhân chứng lịch sử và dữ liệu thực địa đã cung cấp cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn quan trọng để đánh giá độ tin cậy về khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.