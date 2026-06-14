Lãnh đạo TP.HCM dự lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Qua đối chiếu tư liệu lịch sử, hình ảnh và lời kể nhân chứng, các cơ quan chức năng bước đầu nhận định khu vực này có thể còn hơn 900 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Công tác khai quật, tìm kiếm dự kiến được triển khai vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới.