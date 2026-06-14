Lãnh đạo TP.HCM dự lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Từ sáng sớm 14/6, hàng nghìn người dân, phật tử có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) để dâng hương, cầu nguyện và tham dự lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước.
Lễ cầu siêu, tưởng niệm do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP.HCM phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.
8h30, lễ cầu siêu, tưởng niệm chính thức bắt đầu. Đây là ngày thứ hai trong chương trình lễ, dự kiến sự kiện sẽ kết thúc vào chiều tối nay (14/6).
Buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cùng nhiều chư tôn đức trong GHPG Việt Nam.
Ngoài lễ trì tụng kinh Địa Tạng, lễ tưởng niệm hành chính diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và GHPG Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, lễ tưởng niệm, cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Các chức sắc phật giáo cùng thực hiện nghi lễ tụng kinh Địa Tạng.
Trong tiếng chuông, tiếng mõ và những thời kinh cầu nguyện, hàng nghìn phật tử thành kính chắp tay hướng về lễ đài.
Nhiều người không giấu được xúc động khi tham gia các nghi thức cầu nguyện, tri ân.
Lễ cầu siêu diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang chuẩn bị các bước để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng - nơi trước đây là Nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán (nghĩa trang Đô Thành trước đây).
Qua đối chiếu tư liệu lịch sử, hình ảnh và lời kể nhân chứng, các cơ quan chức năng bước đầu nhận định khu vực này có thể còn hơn 900 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Công tác khai quật, tìm kiếm dự kiến được triển khai vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới.
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