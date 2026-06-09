'Phía bên kia thành phố' tập 8: Tuyết Lan tổn thương vì bị mẹ chỉ trích

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 8

Ở tập 7, nỗi uất hận về sự khác biệt giai cấp đã được đẩy lên đỉnh điểm. Tại quán gà rán, Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) phải chịu đựng những lời mỉa mai, coi thường từ bố của Thái. Đỉnh điểm của sự nhục nhã là khi em Thảo (Ali Hoàng Phương) bị mẹ Thái miệt thị.

Mẹ của hai anh em vì quá đau đớn và bất lực nên trút giận lên con gái bằng những trận đòn roi. Chứng kiến mẹ và em gái bị khinh rẻ, Cương gào khóc trong bên bờ sông, cảm thấy mình vô dụng khi không thể bảo vệ gia đình. Trong khi đó, Tuyết Lan (Tú Quyên) bất ngờ có màn đáp trả đanh thép, "vỗ mặt" Thái (Nguyên Thành) khi anh chàng này chế giễu nghề nghiệp quét rác của mẹ Cương.

Cương đau đớn vì không bảo vệ được gia đình mình.

Trong tập 8 Phía bên kia thành phố, những mâu thuẫn tại trường học và áp lực gia đình tiếp tục bủa vây các nhân vật. Mở đầu tập phim là màn xô xát ngay tại hành lang lớp học. Thái (Nguyên Thành) đã va phải Tiến đang ăn sáng, khiến áo đồng phục của mình bị bẩn. Thay vì xin lỗi, Thái lại tỏ ra tức giận và suýt xảy ra ẩu đả nếu Cương và Khuê không kịp thời có mặt để ngăn cản.

Rắc rối của Tuyết Lan lại đến từ bàn ăn gia đình. Sau khi nhận tin nhắn từ thầy chủ nhiệm, mẹ Lan (Thùy Dương) đã lập tức chất vấn con gái về điểm thi khảo sát môn Toán chỉ đạt 8 điểm. Dù Lan cố gắng giải thích rằng đây là mức điểm cao so với mặt bằng chung của lớp, và điểm tiếng Anh của cô cao nhất nhưng mẹ Lan lại phớt lờ điều đó. Bà tiếp tục lấy người anh trai quá cố (Huy) và Khuê ra để so sánh, ép Lan phải học theo tiêu chuẩn của anh trai mà không quan tâm đến cảm xúc của cô, khiến Lan vô cùng tổn thương.

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Cương và Tuyết Lan có những chuyển biến thú vị. Dù trước đó Cương khẳng định cả hai không hợp để làm bạn, nhưng khi đến trường, cậu lại không giấu được sự quan tâm với Tuyết Lan. Sau khi nghe Tiến "tường thuật" qua cửa sổ rằng Tuyết Lan đang nhìn và mỉm cười với mình, Cương lập tức thay đổi thái độ, giả vờ lạnh lùng, đứng ra lan can tạo dáng thật đẹp trai để chờ cô bạn ra tìm mình.

Cương hí hửng chờ Tuyết Lan đến tìm mình.

Liệu Tuyết Lan sẽ làm gì để thoát khỏi cái bóng của người anh trai quá cố? Màn "thả thính" ngây ngô của Cương có nhận được sự phản hồi từ Lan?

Tập 8 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 9/6 trên VTV1.