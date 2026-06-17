Phát triển nhiên liệu sinh học vì môi trường và an ninh năng lượng quốc gia

(VTC News) -

Sáng 17/6, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn "Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của Đảng đến hành động Quốc gia”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong những năm gần đây, chuyển dịch năng lượng xanh đã trở thành xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới nền kinh tế carbon thấp.

"Trong tiến trình đó, nhiên liệu sinh học ngày càng được khẳng định là một giải pháp quan trọng nhằm thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh", Phó Tổng giám đốc VOV nhấn mạnh.

Phó Tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Đối với Việt Nam, ông Hùng cho rằng phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình chuyển đổi năng lượng mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để phát triển các ngành công nghiệp mới, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng cường tính tự chủ của nền kinh tế.

Chính vì thế, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn về phát triển năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng bền vững.

Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia nhấn mạnh việc phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch…

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai đồng thời nhiều cải cách chiến lược nhằm nâng hạng thị trường vốn, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, việc phát triển các ngành kinh tế xanh, trong đó có nhiên liệu sinh học, đang trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Theo ông Hùng, năm 2026 được xem là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam. Từ 1/6/2026, toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 theo lộ trình được Bộ Công Thương ban hành.

Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển dịch năng lượng xanh, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Việc triển khai đồng bộ xăng E10 trên phạm vi toàn quốc mở ra cơ hội lớn để giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị kinh tế xanh.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, phân phối nhiên liệu, các nhà khoa học và người tiêu dùng nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội.

Chính vì vậy, Diễn đàn Phát triển nhiên liệu sinh học 2026 sẽ là nơi để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường nhiên liệu sinh học theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Phát triển nhiên liệu sinh học vì môi trường và an ninh năng lượng

Đồng quan điểm, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) - cho biết, phát triển năng lượng tái tạo trong đó có nhiên liệu sinh học đang là xu hướng phát triển xanh và bền vững không chỉ riêng của Việt Nam mà của toàn nhân loại.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương).

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nguồn cung nhiên liệu khoáng luôn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung do các nguyên nhân xung đột địa chính trị và chiến tranh thì năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa không chỉ bởi cho môi trường mà còn vì an ninh năng lượng của mỗi quốc gia.

Theo ông Duy Anh, chuyển dịch năng lượng xanh, phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu nội tại của quốc gia, là động lực phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh sản phẩm hàng hóa phải được sản xuất từ nguyên, nhiên liệu gắn với yếu tố bảo vệ môi trường, giảm phát thải đã trở thành bắt buộc khi đi vào một số nước và vùng lãnh thổ.

Đồng thời, phát triển năng lượng tái tạo dựa trên tiềm lực các nguồn nguyên liệu, điều kiện tự nhiên của quốc gia sẽ gia tăng khả năng tự chủ về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia. Đây là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, một cách chủ động và linh hoạt.

Những yêu cầu đó đòi hỏi chúng ta phải hành động, hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để phát triển các nguồn năng lượng xanh, sử dụng các loại nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có khả năng tái tạo để phát triển bền vững, từng bước hình thành tư duy mọi hoạt động từ sản xuất đến tiêu dùng, sinh hoạt đều gắn với mục tiêu sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng, các loại nhiên liệu xanh, sạch vì một xã hội phát triển, người dân có thu nhập cao và được sống trong môi trường trong lành.