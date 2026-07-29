Ông Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp kín với Tổng thống Trump

(VTC News) -

RT đưa tin Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số ý tưởng khác có thể hữu ích”. Theo ông Zelensky, nhà lãnh đạo hai nước “cũng nói về ngoại giao” và Ukraine “biết ơn Mỹ vì sự ủng hộ vững chắc của họ”.

“Đó là cuộc gặp tốt đẹp. Tổng thống và tôi thảo luận về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số ý tưởng khác có thể hữu ích. Chúng tôi cũng thảo luận về ngoại giao, điều quan trọng là phải khôi phục lại tiến trình ngoại giao. Các nhóm của chúng tôi sẽ sắp xếp chi tiết cho cuộc liên lạc tiếp theo”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tổng thống Volodymyr Zelensky/X)

Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng tin ông Trump có thiện cảm hơn đối với Ukraine, biến cuộc gặp này trở thành cơ hội tốt nhất của họ để đảm bảo sự ủng hộ từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Sau cuộc gặp, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov thông tin thêm Kiev và Washington nhất trí “tăng cường quá trình đàm phán ở mọi cấp độ”.

“Họ có một cuộc thảo luận thực chất về tiến trình ngoại giao và an ninh cần thiết để mang lại nền hòa bình công bằng. Cùng với đối tác Mỹ, chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt”, ông Budanov nói.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump không đăng tải bất cứ thông tin nào về cuộc gặp trên Truth Social sau khi cuộc họp kín kết thúc.

Bình luận chính thức duy nhất từ ​​Nhà Trắng đến từ bài đăng ngắn gọn của Thư ký báo chí Karoline Leavitt xác nhận các cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra “tích cực và hiệu quả”.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin từ Ukraine đưa tin Washington và Kiev thảo luận về đề xuất ngừng bắn trên không để trình lên Moskva như một phần của nỗ lực mới nhằm khôi phục cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này, đồng thời cho biết Moskva chưa nhận được đề xuất cụ thể nào.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh cả Ukraine và Nga đều tăng cường thực hiện chiến dịch không kích tầm xa.

Ukraine mở rộng cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, hậu cần và mục tiêu chiến lược của Nga nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi Nga tăng cường cuộc tấn công vào thành phố của Ukraine, liên tục nhắm mục tiêu vào Kiev và trung tâm dân cư khác.

Chính quyền ông Trump cảnh báo Kiev không được nhắm mục tiêu vào tàu không thuộc Nga, sau khi một tàu chở dầu của Kazakhstan do Chevron thuê bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công gần cảng Novorossiysk trên biển Đen của Nga.