(VTC News) -

Chiều 27/3, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện quy trình bầu, kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Trong chương trình, kỳ họp thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với các chức danh của UBND tỉnh, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu, bà Phùng Thị Kim Nga tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tán thành đạt 100%.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, với số phiếu tán thành 85/85, ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Thị Hồng Lâm tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XX Trần Duy Đông khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những kết quả của các khóa trước; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng dân chủ, kỷ cương, thực chất và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính quyền địa phương.