Ngày 27/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Theo đó, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, được 55/55 đại biểu có mặt tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV gồm các ông Nguyễn Đức Thành và Nghiêm Xuân Cường, cùng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV cũng với số phiếu bầu tuyệt đối.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành bầu các cán bộ lãnh đạo sau: Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XV; Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XV; Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XV.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng bà Trịnh Thị Minh Thanh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tập thể Thường trực HĐND tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm trong việc không ngừng học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu để tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động.

Trước mắt, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đột phá để tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, các giải pháp để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế biển, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế tỉnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 trên 13% và đảm bảo các điều kiện cần thiết, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian sớm nhất.