Ông Hoàng Giang được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành, ông Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII bỏ phiếu tại kỳ họp. (Ảnh: Cao Cường)

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Vũ Quỳnh Khánh, Hoàng Thị Thanh Bình và Lý Bình Minh.

Kỳ họp đồng thời thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và bầu trưởng các ban của HĐND tỉnh theo quy định.

Ở khối UBND tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Phan Trung Bá, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, ông Nguyễn Thành Sinh và ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử; ông Giàng Quốc Hưng được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của HĐND và chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy cần nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, tạo cơ sở quan trọng để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 – 2031 đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.