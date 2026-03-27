Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

Chiều 27/3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã họp kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Ông Đồng Văn Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND TP Cần thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các đại biểu tín nhiệm cao, tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ bầu các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố nhiệm kỳ mới gồm bà Mã Thị Tươi, ông Lý Rotha, ông Trần Quốc Vũ và bà Võ Thị Mỹ Trang.

HĐND TP Cần Thơ khóa XI cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập các Ban của HĐND Thành phố, đồng thời giới thiệu nhân sự để bầu Trưởng ban của 5 Ban chuyên trách.

Ông Đồng Văn Thanh (sinh năm 1969), quê quán xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ. Ông Thanh có trình độ chuyên môn Cử nhân xã hội học, cao cấp lý luận chính trị, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND tỉnh và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ).

Ngày 1/7/2025, ông được điều động, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 27/9/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng tại kỳ họp chiều 27/3, HĐND TP Cần Thơ bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Đồng thời, HĐND TP Cần Thơ cho ý kiến kiện toàn Đoàn Hội thẩm TAND gồm bầu Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố, TAND khu vực…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tín nhiệm.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ là ông Nguyễn Văn Khởi, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Trần Chí Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên (sinh năm 1969), quê ở Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý - Đại học Kinh tế.

Ông Trương Cảnh Tuyên là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng là Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tháng 2/2025, Ban Bí thư có quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng thời gian này, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp đầu tiên của HĐND TP Cần Thơ khóa XI chiều 27/3 đã bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn bộ máy hoạt động.

Sau khi sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới vào tháng 7/2025, ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Tháng 10/2025, ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.