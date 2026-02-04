Phú Thọ bắn pháo hoa tầm cao dịp Lễ hội Đền Hùng

(VTC News) -

Sáng 4/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ họp, cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 cùng một số nội dung quan trọng về ngân sách, phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 17-26/4 (1/3 đến hết 10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.

Phần lễ tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống được tổ chức nhiều năm qua. Phần hội gồm hơn 20 chương trình, sự kiện, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, bắn pháo hoa tầm cao.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tỉnh tổ chức chương trình “Giao lưu ngoại giao văn hóa - Phú Thọ 2026” và tái tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thống nhất với dự thảo kế hoạch, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan tham mưu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hoàn thiện Kế hoạch; bảo đảm công tác tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xử lý rác thải phải được đặt lên hàng đầu.

Ngành Y tế chủ động phương án bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bố trí lực lượng cấp cứu kịp thời khi có sự cố phát sinh xảy ra. Ngành Xây dựng có kế hoạch phân luồng chi tiết và mở rộng các điểm đỗ xe để tránh ùn tắc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, tổng thể Kế hoạch phải được cụ thể hóa bằng các phương án hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ngành, quyết tâm bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, văn minh và thành công tốt đẹp.