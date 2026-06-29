Tương lai Pickleball châu Á: Môn thể thao xu hướng với cơ hội nghề nghiệp mới

(VTC News) -

Sự chuyển mình của Pickleball châu Á

Hơn cả một bộ môn thể thao phong trào, Pickleball châu Á chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ khi hàng loạt giải đấu quy mô quốc tế liên tục lựa chọn các quốc gia trọng điểm như Việt Nam, Malaysia và Philippines làm điểm đến.

Song song với đó, vị thế của khu vực cũng được nâng tầm khi ngày càng nhiều vận động viên và huấn luyện viên châu Á, trong đó có Việt Nam, tự tin góp mặt và cạnh tranh sòng phẳng tại các sân chơi chuyên nghiệp cùng các đối thủ Âu - Mỹ.

Nhận thấy tiềm năng đó, RPO (RacketPro Organization) quyết định tổ chức chuỗi sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chọn Việt Nam để triển khai chương trình COEBRA mùa tiếp theo cho việc đào tạo chuyên sâu tạo đội ngũ huấn luyện viên Pickleball tiên phong cho khu vực.

Những minh chứng cho cơ hội nghề nghiệp từ Pickleball

Chương trình COEBRA năm nay tiếp tục là điểm sáng khi thành công thu hút hơn 15 huấn luyện viên hàng đầu khu vực đến từ 8 quốc gia khác nhau tham gia đào tạo. Đây là minh chứng thuyết phục cho thấy việc đưa “chuẩn vàng đào tạo Pickleball” của RPO không chỉ là bước đi tất yếu, mà còn mở ra những cơ hội bứt phá cho cộng đồng Pickleball chuyên nghiệp.

Buổi đào tạo HLV Pickleball Level 1 Workshop diễn ra tại Hà Nội, các HLV được hướng dẫn cụ thể từng kĩ thuật từ lý thuyết đến thực hành.

Sự trưởng thành của các huấn luyện viên từ chương trình đào tạo COEBRA mùa trước là minh họa rõ ràng cho định hướng phát triển đó. Không chỉ nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật và kỹ năng giảng dạy, các huấn luyện viên tham gia đào tạo tại RPO còn được hỗ trợ trong việc kết nối cộng đồng, mở rộng mạng lưới quan hệ và cả xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân trong sự nghiệp huấn luyện.

HLV Lim Nita - từ HLV cho đến lãnh đạo thể thao dẫn dắt Pickleball Campuchia

Dấu ấn điển hình của “chuẩn vàng Pickleball” của RPO chính là hành trình của huấn luyện viên Lim Nita. Ông là cựu thành viên COEBRA mùa thử nghiệm và hiện tại đã trở thành là chủ tịch Liên đoàn Pickleball Campuchia.

Sau quá trình tham gia đào tạo, không chỉ học hỏi về kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, chương trình COEBRA của RPO còn chú trọng về phương pháp tổ chức lớp học, dẫn dắt câu lạc bộ, xây dựng cộng đồng.

Từ đó, ông trở về Campuchia nhằm tích cực hỗ trợ và phát triển đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và người yêu thích Pickleball ở nhiều độ tuổi. Nhờ vậy, phong trào Pickleball cũng được đẩy mạnh và tạo ra nhiều tác động tích cực cho cộng đồng địa phương.

Nita Lim quay trở lại Việt Nam vào năm 2026 để truyền cảm hứng cho các HLV RPO.

HLV Hồ An Nhiên - một trong những chuyên gia đào tạo tiên phong của RPO tại Việt Nam

Tại Việt Nam, một minh chứng rõ nét cho cơ hội nghề nghiệp của bộ môn Pickleball là HLV Hồ An Nhiên. Từ học viên COEBRA, ông Hồ An Nhiên đã từng bước nâng cao kỹ thuật chuyên môn và khẳng định khả năng sư phạm trong suốt quá trình đào tạo, từ đó trở thành chuyên gia đào tạo của RPO.

Trong suốt hơn 1 năm qua, HLV Hồ An Nhiên đã tham gia huấn luyện cho nhiều vận động viên và người chơi chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia, góp phần phát triển chất lượng cộng đồng Pickleball trong khu vực.

HLV Hồ An Nhiên đào tạo và dẫn dắt khóa Level 1 Workshop của RPO tại Việt Nam.

HLV Derek Sawer - Giám đốc điều hành trải nghiệm và chuyên gia đào tạo của RPO

Là một chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm tại Mỹ, ông đã lựa chọn Châu Á, sinh sống tại Việt Nam để tiếp tục phát triển sự nghiệp mình. Ông mang kỹ thuật đào tạo của Mỹ - một trong những thị trường Pickleball phát triển hàng đầu, thổi luồng gió mới về kỹ thuật lẫn chiến lược cho châu Á.

Thông qua các hoạt động đào tạo cùng RPO, HLV Derek Sawer không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên tiên phong, nhằm nâng cao chất lượng cho Pickleball Châu Á.

Với những minh chứng rõ nét đó, RPO tin rằng “chuẩn vàng đào tạo Pickleball” không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên mà còn mở ra cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân và sự nghiệp lâu dài.

Thông qua đó, các huấn luyện viên tiên phong sẽ trở thành những nguồn lực chính tiếp tục lan tỏa giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Pickleball tại từng quốc gia và trên toàn khu vực châu Á.