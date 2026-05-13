Ông Chu Quốc Thịnh làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Theo Quyết định số 1369/QĐ-BYT ngày 13/5/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh - Tiến sĩ, Dược sĩ, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

TS.DS. Chu Quốc Thịnh là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong ngành y tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng, ông kinh qua các vị trí Phó Cục trưởng, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Trong quá trình công tác, ông luôn được đánh giá là cán bộ có chuyên môn sâu, tinh thần trách nhiệm cao và nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho TS. DS Chu Quốc Thịnh. (Ảnh: Trần Minh)

Tân Cục trưởng Chu Quốc Thịnh cho biết, trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện sửa đổi Luật An toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm kết nối từ Trung ương tới địa phương; tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm.

Tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới.

Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Thế nhưng trong 7 năm liên tiếp, từ 2018 đến 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị lợi dụng "quy định chung chung" của pháp luật để tạo cơ chế xin - cho, đưa nhận hối lộ.

Các sai phạm diễn ra trong quá trình thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP.

Với việc thẩm định xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc". Mỗi hồ sơ có "giá" trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng.

Trong vụ án này, 21 bị can bị truy tố đã đưa hối lộ tổng 77,4 tỷ đồng. Còn với số tiền đưa hối lộ 27,5 tỷ đồng, Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.