Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Chồng cựu Cục trưởng khóc xin giảm án cho vợ

(VTC News) -

Chiều 9/1, sau 4 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội dành thời gian cho 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trong vụ án, bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh (chồng cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga), bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Bị cáo Hoàng bật khóc ngay từ đầu phần nói lời sau cùng, thừa nhận sai phạm và coi đây là bài học "sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt" của cuộc đời.

Ông nói nuối tiếc quãng thời gian tuổi trẻ nhiều hoài bão, 24 năm công tác và những thành tích đạt được, nhưng đã không vượt qua được cám dỗ.

Bị cáo cho biết hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi cả hai vợ chồng cùng vướng lao lý, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc, cuộc sống hai bên gia đình bị đảo lộn. Ông xin tòa khoan hồng để vợ sớm trở về chăm sóc các con.

Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh tại toà.

"Trong thời khắc khó khăn nhất bị cáo không thể đỡ đần cho vợ, bởi chính mình cũng đang vướng vòng lao lý. Điều duy nhất tôi có thể làm là cúi xin tòa xem xét khoan hồng, để vợ sớm được trở về chăm sóc các con", bị cáo nói.

Trong khi đó, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cho biết, đứng trên bục khai báo, trước cái nhìn của dư luận xã hội thời điểm này nói gì nữa cũng không thể khắc phục những tổn thất gây ra.

Bà Nga cho rằng, mình đứng đây không phải tư cách của một bị cáo, mà còn đứng với tư cách một người con, một người mẹ từng là niềm tự hào rất lớn của gia đình, dòng tộc.

“Bị cáo có những đêm dài không ngủ tại trại tạm giam, có đôi lúc tự hỏi mình tại sao mỗi bước ngoặt của đời người bị cáo lại đánh mất ý chí như vậy… Bị cáo cũng luôn dằn vặt khi nghĩ đến số phận của đồng nghiệp đang cùng bị cáo đứng ở đây, họ vốn là cán bộ có năng lực, tâm huyết nhưng chỉ đạo của bị cáo khiến họ vướng lao lý”, bà Nga nói, mong HĐXX giảm nhẹ án phạt cho họ.

Bị cáo Trần Việt Nga.

Bà Nga cũng xin lỗi các doanh nghiệp thực phẩm vì những sai phạm của mình gây khó khăn, tổn thất cho họ. Bà xin lỗi gia đình vì khiến những người thân phải gánh chịu áp lực và nỗi tủi nhục không gì bù đắp.

"Mỗi đồng tiền không chính đáng bị cáo nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", nữ cựu cục trưởng giãy bày.

Trên bục khai báo, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong trình bày, sau gần 40 năm liên tục cống hiến cho ngành Y tế, bản thân ông có đóng góp nhất định cho ngành, được lãnh đạo ghi nhận.

Đến nay, khi sức khỏe giảm sút nhiều và nghỉ chế độ, cứ hy vọng sau những năm tháng vất vả vì công việc thì được nghỉ, nhưng không ngờ sai phạm trong quá khứ khiến bị cáo đối diện với bản án rất dài cuối đời.

Ông Phong cho hay, bản thân ý thức rõ có tội thì phải trả giá nên không dám oán than. “Bị cáo chỉ mong sai phạm của bị cáo và đồng phạm sẽ là tấm gương cho những người đã và đang công tác trong ngành tránh xa không mắc phải, góp phần giúp xã hội tốt đẹp hơn”, bị cáo Phong bày tỏ.

Cựu Cục trưởng gửi lời xin lỗi và mong tòa án xem xét cho nhóm bị cáo. Cựu Cục trưởng cho rằng, đây là những người đồng hành cùng ông nhiều năm, được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn vững nhưng nhất thời phạm tội.

“Khi xem cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo thấy có nhiều cán bộ của Cục đang rất trẻ, gia đình khó khăn, bị cáo rất thương và không biết làm thế nào vì những sai phạm trong quá khứ giờ thực sự quá hối hận… ", ông Phong run, bật khóc quay sang nói "anh xin lỗi tất cả các em, các cháu”.

Cuối trình bày, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong mong HĐXX dành một bản án nhân văn nhưng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hãy khoan hồng để các bị cáo được sớm về với xã hội.

Chiều 14/1, tòa sẽ tuyên án sơ thẩm với 55 bị cáo.