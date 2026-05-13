Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/5

Trong bản tin tổng hợp tin quốc tế nổi bật sáng 13/5, các diễn biến chính tập trung vào căng thẳng Mỹ - Iran, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, lạm phát tại Mỹ, triển vọng kết thúc xung đột Nga - Ukraine và sự gia tăng thương mại giữa Mỹ và Venezuela sau biến động chính trị tại Caracas.

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng quanh kế hoạch hòa bình Trung Đông

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất do Tehran đề xuất nếu không muốn đối mặt với “thất bại nối tiếp thất bại”.

Theo ông Ghalibaf, đề xuất 14 điểm của Iran là cơ sở duy nhất để đạt được hòa bình và Mỹ càng trì hoãn thì người đóng thuế Mỹ càng phải trả giá đắt hơn.

Một góc bên trong đường phố ở Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Iran gửi phản hồi mới nhất đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh tại Trung Đông và thiết lập khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tehran yêu cầu chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon, dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản bị đóng băng do lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời tuyên bố Washington sẽ giành “chiến thắng hoàn toàn” trước Tehran.

Trong động thái liên quan, Iran thông báo mở rộng đáng kể phạm vi chiến lược của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Ông Trump đến Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên đường tới Bắc Kinh để tham dự cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều khác biệt về thương mại và công nghệ.

Theo ông Trump, thương mại sẽ là trọng tâm hàng đầu trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Hai bên dự kiến thảo luận về thuế quan, xuất khẩu đất hiếm, cạnh tranh công nghệ và các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến. Xung đột Iran cũng được đề cập trong các cuộc trao đổi ngoại giao gần đây, tuy nhiên ông Trump khẳng định Trung Quốc không cần can thiệp vào vấn đề này.

“Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran”, Tổng thống Trump nói trước khi rời Nhà Trắng. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân “rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bày tỏ tin tưởng đối thoại song phương sẽ tiếp tục tích cực.

Lạm phát Mỹ tăng cao nhất trong ba năm

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố số liệu cho thấy lạm phát tháng 4 tại Mỹ tăng lên 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2023.

Theo BLS, giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá năng lượng và tình trạng căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz. Giá năng lượng tại Mỹ tăng 3,8% trong tháng 4, trong khi giá xăng trung bình toàn quốc đã lên khoảng 4,5 USD/gallon.

Bên cạnh đó, giá vé máy bay tăng hơn 20%, còn giá thực phẩm và dịch vụ điện, năng lượng cũng tiếp tục leo thang.

Giới quan sát cho rằng tình trạng lạm phát gia tăng đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Nga, Mỹ nói xung đột Ukraine sắp kết thúc

Điện Kremlin ngày 12/5 cho biết cuộc xung đột tại Ukraine “đang đến gần hồi kết” sau các nỗ lực hòa giải giữa Nga, Mỹ và Ukraine trong thời gian qua.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nền tảng tích lũy được trong tiến trình hòa bình cho phép Moskva tin tưởng triển vọng kết thúc chiến sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi tiến trình hòa bình hoàn tất. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố chiến sự Nga - Ukraine đang “rất gần” với kết thúc và một thỏa thuận giữa hai bên đang đến gần.

Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn tỏ ra hoài nghi. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó cáo buộc Nga chưa thực sự có ý định chấm dứt xung đột.

Thương mại Mỹ - Venezuela tăng mạnh sau biến động chính trị

Thương mại song phương giữa Mỹ và Venezuela tăng 22,7% trong ba tháng đầu năm 2026 sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi đầu năm.

Theo số liệu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Venezuela - Mỹ công bố, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 3,29 tỷ USD trong quý I/2026.

Xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ đạt khoảng 1,8 tỷ USD, trong đó dầu thô chiếm hơn 96%.

Sau khi ông Maduro bị bắt, Washington và Caracas đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Mỹ cũng nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela.

Nhiều công ty dầu khí Mỹ đã ký kết các thỏa thuận hợp tác mới với chính phủ lâm thời của Venezuela, trong khi Caracas đẩy mạnh tự do hóa ngành năng lượng và khai khoáng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.