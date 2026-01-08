Cục An toàn thực phẩm có thêm Phó Cục trưởng

(VTC News) -

Theo quyết định, thời gian giữ chức vụ mới của ông Bùi Đức Lập là 5 năm, từ ngày 5/1/2026.

Ông Bùi Đức Lập năm nay 53 tuổi, có trình độ thạc sĩ, dược sĩ, hơn 20 năm công tác tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trước khi được điều động sang vị trí mới.

Việc bổ sung lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Cục An toàn thực phẩm đang từng bước kiện toàn bộ máy. Hiện đơn vị có quyền Cục trưởng là ông Chu Quốc Thịnh, cùng hai Phó cục trưởng gồm bà Nguyễn Minh Hằng và ông Bùi Đức Lập. Ông Chu Quốc Thịnh từng có nhiều năm làm việc tại Cục Quản lý dược, còn bà Nguyễn Minh Hằng được điều chuyển từ Cục Phòng bệnh sang Cục An toàn thực phẩm vào nửa cuối năm 2025.

Cục An toàn thực phẩm là đơn vị thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Cục chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, ban hành quy chuẩn, cấp phép, hậu kiểm và phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng và bếp ăn tập thể.

Trong năm 2025, Cục An toàn thực phẩm trải qua nhiều biến động khi một số cựu lãnh đạo và cán bộ của đơn vị bị khởi tố, bắt giam. Vụ án liên quan đang được đưa ra xét xử từ ngày 5/1.

Việc điều động, bổ nhiệm thêm Phó cục trưởng được đánh giá là bước đi nhằm củng cố tổ chức, tăng cường năng lực quản lý và ổn định hoạt động của Cục An toàn thực phẩm trong giai đoạn nhiều thách thức hiện nay.