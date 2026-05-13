Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh thông tin trường quốc tế đào tạo 'chui'

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nội dung phản ánh liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh khi thực hiện thủ tục chuyển trường và một số vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động giáo dục tại cơ sở.

Trước đó, một phụ huynh có con từng theo học tại Trường Liên cấp St. Mary's International School (phường Yên Hòa) bày tỏ lo ngại về tính pháp lý trong hoạt động của cơ sở giáo dục này, đồng thời đặt câu hỏi về giá trị hồ sơ học tập của học sinh sau khi chuyển trường.

Một góc Trường Liên cấp St. Mary's International School (phường Yên Hòa). Ảnh chụp màn hình từ clip giới thiệu về trường

Theo phản ánh, học sinh này sinh năm 2013, theo học liên tục tại trường từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2025 trong điều kiện học tập ổn định.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển trường cho con, phụ huynh phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở này chưa có, hoặc chưa chứng minh được việc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định.

Sở GD&ĐT cho hay, qua rà soát hồ sơ pháp lý hiện có tại Sở GD&ĐT Hà Nội đối với địa điểm nêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 cho phép thành lập Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s; Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành Quyết định số 872/QĐ-SGDĐT ngày 16/6/2021 cho phép tổ chức hoạt động giáo dục mầm non. Các nội dung liên quan khác đang được tiếp tục rà soát, xác minh theo quy định.

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường Mầm non quốc tế St. Mary’s và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS) báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin để làm rõ các nội dung theo phản ánh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan, làm cơ sở xem xét, xử lí theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có); đồng thời tiếp tục phối hợp với các phường, xã rà soát, tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp và thực hiện việc cung cấp, cập nhật thông tin theo quy định.