Bị khiêu khích, nam thanh niên đâm người đàn ông tử vong

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (26 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Hoàng Việt tại cơ quan công an. (Ảnh: H.T)

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/5, C.T.T.A (36 tuổi, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang) rủ Việt đi mua thức ăn tại khu vực chợ Mỹ Luông (Việt từng làm thuê cho T.A.).

Do trước đây có mâu thuẫn với một nhóm người tại chợ Mỹ Luông, lo sợ T.A. bị hành hung, trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm giấu trong túi quần để “phòng thân”.

Khi cả hai dừng xe tại một tiệm xôi gần công viên thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền, T.A. phát hiện anh D.H.N. (47 tuổi, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang) đang ngồi nhậu cùng một nhóm người gần đó. Có mâu thuẫn từ trước nên giữa T.A. và anh N. xảy ra cự cãi.

Sau đó, anh N. quay sang khiêu khích và muốn “tay đôi” với Việt. Lúc này, Việt rút dao lao tới tấn công anh N. Mặc dù nạn nhân dùng ly thủy tinh chống trả, nhưng Việt vẫn dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát khiến anh N. tử vong.

Sau khi gây án, nhận thấy không thể trốn tránh, Việt đã đến Công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến mâu thuẫn, trước đó, hôm 12/4, tại An Giang cũng xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều 12/4, Đỗ Duy Minh (43 tuổi) uống rượu phía trước nhà cùng Đỗ Phát Đạt (33 tuổi - người làm thuê cho Minh) và Phạm Thanh Sang (35 tuổi - em vợ của Minh, cùng ngụ xã Bình Mỹ) đến khoảng 18h cùng ngày thì nghỉ.

Khoảng 21h15 ngày 12/4, Sang gặp anh B. đến quán bida rồi nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Lúc này, Sang cùng Minh và Đạt dùng tay đánh anh B. Trước việc bị cả ba đánh nạn nhân bỏ chạy vào trong quán bida lấy một khúc cơ bằng gỗ đánh trả lại. Thời điểm này, Sang cầm ly thuỷ tinh, Minh cầm bàn nhựa, còn Đạt cầm ghế nhựa lao vào đánh B. khiến Bảo bị thương nặng ở vùng cổ.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu, nhưng sau đó đã không qua khỏi.

Sau khi biết B. tử vong, Sang cùng Minh và Đạt đã đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.