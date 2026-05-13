Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Liên quan vụ người phụ nữ chết trong nhà với nhiều vết thương bất thường, lãnh đạo xã Kim Phú (Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997) - nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến chị Cao Thị S. (SN 1995, trú bản Yên Hợp) chết tại nhà riêng vào tối 11/5.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, ông T. bỏ chạy vào khu vực rừng núi gần bản. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đã treo cổ tự tử trong một lán rẫy do gia đình bên vợ dựng lên để làm nghề. Khu lán nằm cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút đi bộ theo đường rừng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 11/5 một người phụ nữ trú tại địa phương được người dân phát hiện chết trên giường tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Cao Thị S.(31 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ, chia thành nhiều mũi để truy tìm chồng cũ của nạn nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng triển khai tìm kiếm người chồng cũ của nạn nhân Đinh Xuân T. (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) là nghi phạm đang bỏ trốn.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, hơn 100 người gồm công an, quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương được huy động, chia thành nhiều mũi xuyên đêm truy tìm người chồng cũ của nạn nhân tại khu vực rừng và lèn đá để phục vụ công tác điều tra. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.