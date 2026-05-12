Sẽ xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế tại hải đảo

(VTC News) -

Từ ngày 4 đến 10/5, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm 50 đại biểu do GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, người dân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Hành trình hướng về biển đảo quê hương không chỉ nhằm động viên tinh thần quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn giúp ngành y tế đánh giá thực trạng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Trong chuyến đi, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết điều khiến đoàn xúc động nhất là chứng kiến diện mạo ngày càng khang trang của các đảo và sự trưởng thành của hệ thống y tế nơi đây.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đội điều trị 486 (Vùng 4 Hải quân).

“Khi đặt chân lên mỗi hòn đảo, chúng tôi rất tự hào vì những vùng đất từng thấm máu cha ông nay đã xanh tươi, vững chãi. Đặc biệt, nhiều ca bệnh khó được phẫu thuật trực tiếp trên đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền. Điều đó cho thấy quân và dân Trường Sa đang từng bước tiếp cận các kỹ thuật y học hiện đại”, ông nói.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, dù công tác khám chữa bệnh tại Trường Sa hiện chủ yếu do lực lượng quân y đảm nhiệm, ngành y tế dân sự vẫn thường xuyên phối hợp với Bộ Quốc phòng để hỗ trợ chuyên môn, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh trên biển.

Nhiều bệnh viện tuyến trung ương những năm qua cũng tổ chức các chuyến khám bệnh, sàng lọc và điều trị cho quân và dân trên đảo.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá các bác sĩ tại đảo không chỉ là thầy thuốc mà còn là những “chiến sĩ giữ chủ quyền”. Theo ông, chính sự bền bỉ và hy sinh của lực lượng y tế nơi biển đảo là nền tảng để phát triển hệ thống y tế biển đảo lâu dài.

Ông cho biết Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù cho nhân viên y tế công tác tại hải đảo, nhằm bảo đảm quyền lợi nghề nghiệp cho những người đang cống hiến nơi tuyến đầu Tổ quốc.

“Chúng tôi mong không một thầy thuốc nào cống hiến cho biển đảo mà bị thiệt thòi về lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đất liền sẽ luôn là hậu phương công bằng và vững chắc nhất”, ông nhấn mạnh.

Trong 6 ngày, đoàn đã tới 7 đảo gồm Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn thăm bệnh xá, tìm hiểu hoạt động khám chữa bệnh của lực lượng quân y, đồng thời trao tặng nhiều thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tổng giá trị hỗ trợ trong chuyến đi gần 6 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

Tổng giá trị hỗ trợ trong chuyến đi gần 6 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Trong đó, 3,3 tỷ đồng được dành để bổ sung thiết bị y tế, vật tư cho các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Mỗi đảo và nhà giàn được tặng máy tính, máy lọc nước, đầu thu truyền hình, áo phao cùng nhiều vitamin, sữa và thực phẩm dinh dưỡng. Bảy bệnh xá trên các đảo cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi đơn vị.

Ngoài ra, đảo Song Tử Tây được hỗ trợ hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trị giá 200 triệu đồng; đảo Núi Le được bổ sung cờ Tổ quốc, thuốc kháng sinh và thiết bị y tế theo đề xuất thực tế.

PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết chuyến đi mang lại cho bà những cảm xúc đặc biệt về sự hy sinh của quân và dân Trường Sa.

“Chưa bao giờ tôi trải qua những giây phút xúc động như vậy. Tôi càng thấm thía sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ biển đảo để hậu phương được sống trong bình yên”, bà chia sẻ.

Theo các thành viên trong đoàn, hành trình đến Trường Sa không chỉ là chuyến công tác mà còn là trải nghiệm giúp họ hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo, về những hy sinh thầm lặng giữa trùng khơi và trách nhiệm của mỗi người với Tổ quốc.