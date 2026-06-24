Ông Bùi Xuân Cường làm Bí thư phường Sài Gòn

(VTC News) -

Sáng nay 24/6, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 19/6, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm (thôi giữ chức vụ) đối với ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho tân Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường. (Ảnh: Phường Sài Gòn)

Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình; có trình độ chuyên môn TS Xây dựng công trình, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị của TP.HCM.

Ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 11/10/2022, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường kinh qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực giao thông, đô thị.

Từ 2009-2019, ông là Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Năm 2019, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM.

Ông cũng từng làm Trưởng phòng Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có điều chỉnh, bổ sung phân công công tác Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo, xử lý các phần việc của ông Bùi Xuân Cường.

Ngoài các phần việc được giao phụ trách trước đó, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh tiếp tục phụ trách, chỉ đạo, xử lý toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và các nội dung công việc trước đây thuộc phạm vi phân công của ông Bùi Xuân Cường ở các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông.

Trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP.HCM, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng một số ban quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách và theo dõi, chỉ đạo địa bàn đối với các phường, xã.