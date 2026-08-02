Link trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan, giải SEA V.Cup 2026

(VTC News) -

Trận bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, thuộc lượt trận cuối chặng 1 SEA V.Cup 2026. Đây là trận đấu cuối cùng, xác định ngôi vô địch chặng 1 của giải bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan trên kênh nào?

Trận Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab (kênh truyền hình ON Sports và ứng dụng VTV Prime). Bên cạnh đó, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam cũng có thể xem trực tiếp trận đấu trên kênh YouTube “Trực Tiếp Bóng Chuyền”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Thái Lan.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng chuyền SEA V.Cup 2026 trên điện thoại bằng cách tải ứng dụng VTV Prime trên App Store, Google Play, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan cũng được chiếu trực tiếp miễn phí trên kênh YouTube “Trực tiếp bóng chuyền”.

Link trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web trên máy tính): https://www.youtube.com/watch?v=W8_zZoueZ9A

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu với Thái Lan là trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 1 SEA V.Cup 2026. Kết quả trận đấu sẽ quyết định đội giành chức vô địch chặng đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Đông Anh.

Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm sau hai chiến thắng cùng tỷ số 3-1 trước Philippines và Indonesia. Thái Lan đứng ngay phía sau với 5 điểm, sau khi thắng Indonesia 3-1 và vượt qua Philippines 3-2. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đăng quang chặng 1 nếu đánh bại Thái Lan.

Chiến thắng trước Indonesia cho thấy chiều sâu đội hình của tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà để thua set đầu nhưng kịp điều chỉnh, cải thiện hiệu quả tấn công và phát huy khả năng chắn bóng để thắng ngược 3-1. Trần Thị Thanh Thúy, Khánh Đang và Bích Thủy đều tạo dấu ấn khi được đưa vào sân.

Thái Lan vẫn là thử thách lớn nhất với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này sở hữu nền tảng kỹ thuật đồng đều, khả năng phòng ngự tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù chưa thể hiện ưu thế áp đảo trong hai lượt trận đầu tiên, Thái Lan vẫn giành trọn hai chiến thắng và tiếp tục cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với đội chủ nhà.

Lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp Việt Nam có cơ sở hướng đến kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thanh Thúy và đồng đội cần duy trì chất lượng đỡ bước một, hạn chế sai sót và giữ được sự ổn định trong những thời điểm quyết định của trận đấu.