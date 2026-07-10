(VTC News) -

Những ai không nên đi bộ?

Đi bộ là một hình thức tập thể dục đơn giản, phù hợp với tất cả mọi người, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe… vậy nhưng những ai không nên đi bộ?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga - Bộ Quốc phòng, đi bộ là một trong những hình thức vận động nhẹ nhàng, vận động đúng cách sẽ giúp cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, một số nhóm người cần hạn chế đi bộ.

- Nhóm người bị suy giảm khả năng thăng bằng hoặc vận động, chẳng hạn như chóng mặt hoặc viêm khớp nặng, nên thận trọng để tránh té ngã hoặc chấn thương.

- Nhóm phụ nữ mang thai gặp biến chứng hoặc mang thai có nguy cơ cao nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi đi bộ kéo dài hoặc vất vả.

- Nhóm người có vấn đề nghiêm trọng về tim mạch, bệnh hô hấp hoặc chấn thương cơ xương khớp có thể cần hạn chế đi bộ để tránh làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Những ai không nên đi bộ là băn khoăn của nhiều người

Ngoài 3 nhóm kể trên, những người có vấn đề về sức khỏe phải tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu, hoặc sửa đổi bất kỳ thói quen tập thể dục nào, bao gồm cả đi bộ.

Những sai lầm cần tránh khi đi bộ

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn trang TSF cho biết, với người bình thường khi đi bộ hãy tránh những sai lầm thường gặp để phát huy tối đa hiệu quả và giảm thiểu chấn thương:

- Uể oải: Cần duy trì tư thế thích hợp với vai ngửa và đầu ngẩng cao.

- Bước quá dài: Có thể làm căng cơ và khớp.

- Quên khởi động và hạ nhiệt (dễ gây chấn thương).

- Đi giày mòn: Nên đầu tư vào giày dép để hỗ trợ đôi chân trong quá trình đi bộ.

- Bỏ bê việc uống nước: Nên uống nước trước, trong và sau khi đi bộ.

- Bỏ qua cơn đau hoặc sự khó chịu: Hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh tốc độ hoặc tìm kiếm lời khuyên y tế nếu cần.

Cuối cùng, tránh những thứ gây xao lãng như điện thoại thông minh, luôn cảnh giác và nhận thức được môi trường xung quanh để có trải nghiệm đi bộ an toàn.