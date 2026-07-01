(VTC News) -

Nghiên cứu cho thấy không phải mọi người đều cần đi đủ 10.000 bước mỗi ngày mới khỏe mạnh và nếu đi nhiều hơn cũng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc tử vong. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp... là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến mục tiêu đi bộ mỗi ngày của từng người.

Người lớn

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Verywell Health cho biết, người lớn dưới 60 tuổi nên đi 8.000-10.000 bước, còn người lớn trên 60 tuổi nên đi 6.000-8.000 bước mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong.

Một phân tích tổng hợp năm 2023 tại châu Âu, liên quan đến gần 230.000 người lớn (từ 18 tuổi trở lên) trong 17 nghiên cứu, phát hiện ra rằng:

- Đi ít nhất 2.300 bước mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

- Tăng thêm trung bình 500 bước mỗi ngày thì nguy cơ giảm thêm 7%.

- Tăng thêm trung bình 1.000 bước trung bình mỗi ngày thì nguy cơ giảm thêm 15%.

- Đi bộ ít nhất 3.900 bước mỗi ngày giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào.

Nữ giới

Với phụ nữ trưởng thành 18-59 tuổi, một phân tích tổng hợp từ 15 nghiên cứu quốc tế năm 2022 cho thấy đi bộ 6.000-8.000 bước mỗi ngày có tác dụng lớn nhất trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong. Đi bộ nhiều hơn mức này vẫn tốt, nhưng nghiên cứu không cho thấy rằng sẽ giảm thêm nguy cơ.

Một ngày nên đi bộ bao nhiêu bước là băn khoăn của nhiều?

Một nghiên cứu khác trên 17.000 phụ nữ Mỹ với độ tuổi trung bình là 72 ghi nhận những phụ nữ đi bộ 4.400 bước mỗi ngày ít có khả năng tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào hơn những người đi bộ 2.700 bước.

Nam giới

Có ít dữ liệu về số bước chân ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ nam giới. Tuy nhiên, các khuyến nghị cho người lớn có thể áp dụng cho tất cả giới tính.

Một nghiên cứu tổng hợp năm 2011 trên độ tuổi 20-65 cho thấy những người đàn ông đi 12.500 bước mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm giảm 50% so với người đi chưa tới 5.000 bước mỗi ngày. Với đàn ông đi trung bình 2.000 bước mỗi ngày, nếu đi thêm 2.000 bước nữa có thể giảm được 2,8 cm vòng eo.

Trẻ em

Trẻ em cần hoạt động nhiều hơn người lớn, song việc xác định số bước chân mục tiêu cho trẻ rất khó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị trẻ em và thanh thiếu niên 6-17 tuổi nên hoạt động 60 phút mỗi ngày, nhưng không nêu rõ số bước chân. Theo một đánh giá tổng hợp năm 2015 tại Mỹ, trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 5-19 nên đi 12.000 bước mỗi ngày.

Những thay đổi khi đi bộ có thể cảnh báo vấn đề sức khỏe

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, dáng đi không chỉ phản ánh khả năng vận động mà còn có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý. Một số biểu hiện cần chú ý gồm:

Thường xuyên lê chân khi đi bộ.

Đi khập khiễng kéo dài.

Bàn chân hướng quá mức vào trong hoặc ra ngoài.

Mất thăng bằng, phải vịn vào tường hoặc đồ vật khi di chuyển.

Đau chân, đau khớp lặp đi lặp lại khi đi bộ.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu... người bệnh nên đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Đi bộ là hoạt động thể chất đơn giản, ít tốn kém và phù hợp với đa số người trên 60 tuổi. Thay vì cố gắng đạt một con số bước chân cố định, người cao tuổi nên lựa chọn mức vận động phù hợp với thể trạng của mình.

Với đa số trường hợp, khoảng 4.000-8.000 bước mỗi ngày, lý tưởng khoảng 6.000 bước, có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể khi được duy trì đều đặn và đúng cách.