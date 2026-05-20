Nhịn cơm nhưng liên tục uống trà sữa, nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì tiểu đường

Các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi 14 tuổi ở phường Đông Ninh Hòa nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng của tiểu đường.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện mệt mỏi nhiều, nôn ói, thở nhanh và rối loạn tri giác. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị Toan ceton tiểu đường mức độ nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lúc nhập viện của bệnh nhân lên tới 32,1 mmol/L, cao gấp nhiều lần ngưỡng bình thường. Đáng chú ý, chỉ số pH máu chỉ còn 6,6, thấp hơn nhiều so với mức bình thường 7,35-7,45, cho thấy tình trạng toan chuyển hóa nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được cấp cứu khẩn cấp, điều chỉnh đường huyết, bù dịch, cân bằng điện giải và xử trí rối loạn toan kiềm. Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định trẻ mắc tiểu đường tuýp 1 - bệnh lý tự miễn khiến cơ thể không sản xuất insulin để điều hòa đường huyết.

Trước khi nhập viện, nam sinh có xu hướng giảm cân bằng cách nhịn ăn cơm nhưng vẫn thường xuyên uống trà sữa, nước ngọt. Trong thời gian ngắn, trẻ sụt khoảng 20 kg, kèm theo biểu hiện uống nhiều, tiểu nhiều bất thường nhưng không được đưa đi khám nên bệnh không được phát hiện sớm.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, việc nhịn ăn kéo dài kết hợp tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có thể khiến đường huyết tăng đột ngột, góp phần thúc đẩy biến chứng toan ceton ở trẻ có bệnh nền đái tháo đường chưa được chẩn đoán.

Bác sĩ cảnh báo, toan ceton tiểu đường là biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể gây hôn mê, phù não, suy đa cơ quan và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu nghi ngờ như uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, đau bụng, nôn ói, thở nhanh hoặc lơ mơ.

Dù tiểu đường tuýp 1 chưa thể phòng ngừa hoàn toàn, việc xây dựng chế độ ăn cân đối, hạn chế đồ uống nhiều đường, tăng cường vận động và theo dõi sát các bất thường sức khỏe có thể giúp phát hiện sớm bệnh, hạn chế biến chứng nguy hiểm.