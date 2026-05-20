Giá xăng dầu hôm nay 20/5: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều trong bối cảnh những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do chiến sự tại Iran đã lấn át thông tin Mỹ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran trong quá trình đàm phán.

Giá dầu tăng lên mức cao nhất 2 tuần trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 18/5, khi những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do chiến sự tại Iran đã lấn át thông tin cho rằng Mỹ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran trong quá trình đàm phán.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh chóng, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng Vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của chính phủ các nước trên toàn thế giới.

Giá dầu thế giới tăng, giảm trái chiều. (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với báo giới khi tới tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp), ông Fatih Birol nhấn mạnh các kho dự trữ thương mại đang cạn kiệt rất nhanh.

Thế giới hiện chỉ còn "vài tuần" để xoay sở và kêu gọi các nước cần nhận thức rõ thực tế rằng nguồn cung dự trữ này "không phải là vô tận".

Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch hè ở Bắc bán cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

Theo hãng thông tấn Tasnim, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran tiết lộ rằng, trong bản đề xuất mới, Mỹ đã chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong thời gian diễn ra đàm phán.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.