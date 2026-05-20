Võ tăng Thiếu Lâm luyện được tuyệt kỹ bí truyền, hạ gục cao thủ Thái Lan

Võ công thực chiến Thiếu Lâm Tự từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi lớn trên các diễn đàn võ thuật đối kháng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của Thích Diên Tư, đệ tử tục gia đời thứ 34 của Thiếu Lâm Tự, đặc biệt là trận thắng KO (hạ gục đối thủ) chấn động trước võ sĩ Thái Lan Adun Phumchanachit tại giải Hero Legend vào năm 2014, giới chuyên môn sẽ có một góc nhìn hoàn toàn khác về tính hiệu quả của võ học truyền thống khi bước lên sàn đấu hiện đại.

Thích Diên Tư và tuyệt kỹ Tâm Ý Bả

Thích Diên Tư sinh năm 1967, tên khai sinh là Hứa Quý, người huyện Linh Bích, tỉnh An Huy. Ông là đệ tử của Phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín và là võ tăng thế hệ thứ 34 của Thiếu Lâm Tự. Năm 1988, ông giành chức vô địch tại Giải vô địch Tán đả Võ thuật Toàn quốc, được công nhận là nhân vật đại diện cho phái thực chiến Thiếu Lâm và từng được mệnh danh là "Đệ nhất nhân thực chiến Thiếu Lâm". Năm 1999, ông sang Anh truyền bá văn hóa Thiếu Lâm và thành lập Thiếu Lâm Tự tại Anh.

Được biết, Thích Diên Tư đã lĩnh hội được tuyệt kỹ lừng danh Tâm Ý Bả của phái Thiếu Lâm và đây cũng là môn kungfu đã giúp ông giành chiến thắng trên võ đài.

Tâm Ý Bả là một trong những môn công phu mạnh mẽ và tinh luyện nhất của Thiếu Lâm. Môn này gồm 12 kỹ năng cốt lõi, kết hợp giữa hình, ý và khí. Theo Baidu, Tâm Ý Bả là tuyệt kỹ trấn tự bí truyền của chùa Thiếu Lâm, không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Môn công phu này có lịch sử lâu đời và từ thời nhà Tống đã ẩn truyền trong dân gian.

Tâm Ý Ba bao gồm một phạm vi rất rộng lớn từ thủ pháp (đòn tay), cước pháp (đòn chân), thân pháp cho đến bộ pháp (bước di chuyển), nhấn mạnh vào việc song tu cả "nội ngoại tương hợp" (trong ngoài kết hợp) và "hình ý tương tùy" (hình thể và ý niệm đi liền nhau).

Để đạt đến trình độ tinh thông Tâm Ý Bả đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc, không chỉ về động tác mà còn về chính tâm trí của bản thân. Sự giác ngộ của Thích Diên Tư sau nhiều năm khổ luyện đã giúp ông vận dụng tinh hoa của Tâm Ý Bả vào nhiều hệ thống Kung Fu khác nhau, từ đó đạt thành tích bất bại ở cả các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Theo tài liệu kỹ thuật từ Learningshaolinkungfu, Tâm Ý Bả chính là Thiền Quyền (Zen Boxing), trước hết là để làm chủ chính mình, sau đó mới đến làm chủ người khác.

Trận đấu của Thích Diên Tư tại giải Hero Legend World Free Fighting Championship ở hạng cân 80kg vào năm 2014 là minh chứng rõ nét nhất cho việc áp dụng Tâm Ý Bả vào thực chiến. Dù đối đầu với một võ sĩ Thái Lan dày dạn kinh nghiệm như Adun Phumchanachit (38 tuổi), Thích Diên Tư khi đó đã bước sang tuổi 47 nhưng vẫn giành chiến thắng.

Chiến thắng vang dội trước cao thủ Thái Lan

Được biết Adun là một huấn luyện viên danh tiếng của Thái Lan, từng đào tạo nhiều võ sĩ đẳng cấp thế giới (bao gồm Kozo Takeda và Remy Bonjasky), sở hữu thành tích thi đấu chuyên nghiệp khoảng 75 trận, thắng 62 trận và có 12 chiến thắng knock-out.

Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, dù lần đầu thi đấu theo luật quốc tế, Thích Diên Tư không hề tỏ ra e dè. Ông tung ra pha phản đòn ngay từ đầu nhằm thị uy đối thủ. Chớp thời cơ đối thủ chưa đứng vững, Thích Diên Tư tận dụng sai lầm của Adun Phumchanachit để tung cú đá đẹp mắt khiến đối phương ngã xuống. Ngay sau đó, ông tiếp tục với một cú đấm nặng đưa đối thủ nằm sàn, qua đó nắm hoàn toàn thế chủ động.

Ở quãng thời gian tiếp theo, sự tự tin của Thích Diên Tư tăng cao. Những cú đá vòng cầu tầm cao của ông có độ vươn rất lớn, còn các cú đấm cũng đầy uy lực. Dù vậy, võ sĩ Thái Lan sở hữu khả năng chịu đòn tốt nên không tạo ra nhiều cơ hội kết thúc sớm.

Bước sang hiệp hai, Thích Diên Tư tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Ông mở màn bằng pha phản công thông minh trúng trực diện vùng mặt đối thủ, buộc trọng tài phải đếm thời gian với Adun Phumchanachit. Dù vậy võ sĩ người Thái nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục thi đấu.

Sau đó, Thích Diên Tư lại dùng đòn chân đẹp mắt quật ngã đối thủ thêm một lần nữa. Thể lực của Adun Phumchanachit dần suy giảm, trong khi Thích Diên Tư vẫn không có dấu hiệu xuống sức. Ông liên tục ép sân với những pha tấn công dồn dập, trước khi tung cú đấm cực mạnh khiến đối thủ đổ gục. Võ sĩ Thái Lan cố gắng đứng dậy nhưng bất thành. Cuối cùng, trọng tài tuyên bố Thích Diên Tư thắng knock-out, đồng thời phải đỡ đối thủ Thái Lan trong trạng thái còn choáng váng đứng dậy.

Chiến thắng của Thích Diên Tư là bằng chứng cho thấy hiệu quả thực chiến của Thiếu Lâm Tán Thủ (Shaolin Sanshou) cũng Tâm Ý Bả (Xin Yi Ba) trong các trận đối kháng toàn tiếp xúc (full-contact).

Trong những năm qua, Thích Diên Tư đã cống hiến không ngừng nghỉ với thái độ khiêm nhường để quảng bá văn hóa và võ thuật Thiếu Lâm, nhờ đó ông liên tục được mời tham dự nhiều hội nghị và các chương trình truyền hình trên khắp thế giới.

Sau nhiều năm tu luyện võ công, Thích Diên Tư đúc kết ra triết lý: "Khi người ta hiểu được tinh túy của Thiền và nhận ra bản tính của Thiền, người ta sẽ đạt được quả ngọt của việc tu Thiền; khi người ta hiểu được tinh túy của Công phu và nhận ra bản tính của Công phu, người ta mới có thể chạm tới đỉnh cao võ học thông qua quá trình khổ luyện."