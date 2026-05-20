Hé lộ tên lửa không đối không trong chương trình vũ khí tuyệt mật của Mỹ

AIM-260 lần đầu lộ diện công khai

Giới quan sát quân sự vừa ghi nhận hình ảnh đầu tiên của tên lửa không đối không AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), chương trình vũ khí tuyệt mật mà Mỹ phát triển suốt nhiều năm qua nhằm thay thế dòng AIM-120 AMRAAM nổi tiếng.

Tên lửa xuất hiện dưới cánh một tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội thử nghiệm VX-31 của Hải quân Mỹ, khi cất cánh từ căn cứ Eglin ở bang Florida hôm 13/5.

Đây được xem là lần đầu tiên AIM-260 bị ghi lại rõ ràng trước công chúng dù chương trình thử nghiệm thực tế đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Theo các hình ảnh được công bố, AIM-260 sở hữu thiết kế cực kỳ tối giản với bốn cánh ổn định nhỏ ở đuôi. Khác với AIM-120 AMRAAM, tên lửa mới không có cánh điều khiển giữa thân hay các gờ khí động học dọc hai bên.

Thiết kế này cho thấy AIM-260 được tối ưu mạnh cho tốc độ và tầm bắn xa.

Phần đầu tên lửa mang màu xám nhạt khác biệt với thân trắng chủ đạo. Một dải vàng phía trước cho thấy đây nhiều khả năng là phiên bản mang đầu đạn nổ thật thay vì mô hình huấn luyện.

Chiếc F/A-18F của phi đội VX-31 mang theo tên lửa AIM-260. Ảnh The War Zone

Mỹ muốn vượt tên lửa PL-15 của Trung Quốc

AIM-260 là chương trình hợp tác giữa Hải quân và Không quân Mỹ nhằm đối phó sự phát triển nhanh chóng của các tên lửa không đối không tầm xa Trung Quốc, đặc biệt là PL-15.

Trong nhiều năm, giới quân sự Mỹ lo ngại PL-15 đã tạo ưu thế đáng kể cho không quân Trung Quốc nhờ tầm bắn vượt AIM-120 AMRAAM, loại tên lửa chủ lực của Mỹ từ thập niên 1990.

Theo các thông tin từng được công bố, AIM-260 được kỳ vọng đạt tầm bắn tối thiểu khoảng 193 km, thậm chí có thể xa hơn. Điều đáng chú ý là dù tăng đáng kể tầm tác chiến, tên lửa mới vẫn giữ kích thước gần tương đương AIM-120.

Yêu cầu này đặc biệt quan trọng để AIM-260 vẫn có thể mang trong khoang vũ khí của các tiêm kích tàng hình như F-22 Raptor hay F-35.

Giới phân tích cho rằng để đạt được hiệu suất vượt trội mà không tăng kích thước, AIM-260 nhiều khả năng sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn thế hệ mới với mật độ năng lượng cao hơn đáng kể.

Một số nhận định của các chuyên gia quốc tế còn cho rằng tên lửa có thể áp dụng động cơ hai xung lực nhằm duy trì năng lượng ở giai đoạn cuối hành trình, tăng khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu.

Tên lửa mới của Mỹ nguy hiểm tới mức nào?

Dù phần lớn thông số AIM-260 vẫn được giữ bí mật, nhiều chuyên gia cho rằng đây sẽ là bước nhảy lớn trong năng lực không chiến ngoài tầm nhìn của Mỹ.

Các nguồn tin quân sự nhận định tên lửa có thể sử dụng đầu dò radar mảng pha chủ động AESA hiện đại hơn AIM-120 hiện nay. Ngoài ra, AIM-260 cũng được cho là sở hữu khả năng kết nối dữ liệu tiên tiến, cho phép nhận thông tin mục tiêu từ nhiều nguồn khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc radar máy bay phóng.

Điều này đặc biệt quan trọng với chiến đấu cơ tàng hình bởi phi công có thể tấn công mục tiêu từ rất xa mà không cần bật radar, giảm nguy cơ bị phát hiện.

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng nhiều tên lửa AIM-260 có thể phối hợp tác chiến theo mạng lưới để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu.

Trong tương lai, AIM-260 không chỉ được tích hợp trên F/A-18 Super Hornet hay F-22 mà còn có thể trở thành vũ khí chủ lực cho tiêm kích thế hệ mới F-47, cùng chương trình F/A-XX của Hải quân Mỹ.

Ảnh minh họa tên lửa AIM-120. Ảnh Không quân Mỹ

Chương trình bí mật kéo dài nhiều năm

Chương trình AIM-260 được cho là bắt đầu từ ít nhất năm 2019 nhưng gần như toàn bộ thông tin đều được giữ kín. Mỹ từng đặt mục tiêu đưa tên lửa vào trang bị từ năm 2022, song tiến độ dường như bị kéo dài do các vấn đề ngân sách và kỹ thuật.

Dù vậy, việc tên lửa lần đầu xuất hiện công khai cho thấy chương trình có thể đã bước sang giai đoạn hoàn thiện quan trọng trước khi chính thức triển khai tác chiến.

Giới quan sát nhận định AIM-260 sẽ đóng vai trò bổ sung cho AIM-174B — loại tên lửa không đối không tầm cực xa mà Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai hạn chế từ năm 2024.

Sự xuất hiện gần như cùng lúc của AIM-174B và AIM-260 cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh cuộc đua giành ưu thế không chiến tầm xa, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với Trung Quốc ngày càng gay gắt.