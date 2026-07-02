Học bổng tới 932,4 triệu đồng/năm cho bác sĩ nội trú tại Đại học VinUni

(VTC News) -

Bên cạnh chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, Trường Đại học VinUni triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho học viên Chương trình bác sĩ nội trú, góp phần tạo điều kiện để bác sĩ trẻ tập trung học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn.

Theo thông tin từ VinUni, ứng viên xuất sắc có cơ hội nhận học bổng toàn phần tương đương 932,4 triệu đồng mỗi năm, bao gồm 80% học phí do VinUni cấp và 20% do Hệ thống y tế Vinmec tài trợ. Thời gian áp dụng kéo dài 4 hoặc 5 năm, tùy theo chương trình đào tạo.

Chương trình Bác sĩ Nội trú của Đại học VinUni áp dụng chính sách học bổng tới 932,4 triệu đồng/năm cùng trợ cấp hàng tháng.

Ngoài học bổng, các bác sĩ nội trú còn được Hệ thống Y tế Vinmec hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi tháng trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Không chỉ chú trọng chính sách tài chính, Chương trình Bác sĩ Nội trú của VinUni được xây dựng theo định hướng đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế, hướng tới phát triển đội ngũ bác sĩ có năng lực hành nghề độc lập, tư duy lâm sàng, kỹ năng nghiên cứu khoa học và khả năng thích ứng với sự phát triển của y học hiện đại.

VinUni hiện là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ACGME-I (Hoa Kỳ) đối với 4 chương trình Bác sĩ Nội trú gồm Nội khoa, Ngoại Tổng quát, Nhi khoa và Chấn thương chỉnh hình. Các tiêu chuẩn kiểm định được tích hợp ngay từ khâu xây dựng chương trình, đồng thời đáp ứng các quy định của Bộ Y tế đối với đào tạo y khoa sau đại học.

Trong quá trình học, bác sĩ nội trú được đánh giá thường xuyên theo 6 năng lực cốt lõi, nhận phản hồi trực tiếp từ giảng viên và chuyên gia nhằm từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn trước khi hành nghề độc lập.

Phần lớn thời lượng chương trình dành cho thực hành lâm sàng tại Hệ thống Y tế Vinmec và các bệnh viện đầu ngành theo từng chuyên khoa. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong nước và quốc tế, học viên được tiếp cận nhiều ca bệnh, rèn luyện kỹ năng thực hành dựa trên bằng chứng, tư duy lâm sàng và năng lực ra quyết định trong môi trường thực tế.

Chi tiết các chương trình có cơ hội học bổng và trao đổi quốc tế tại Đại học VinUni.

Bên cạnh đào tạo trong nước, VinUni mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học và bệnh viện quốc tế, tạo điều kiện để bác sĩ nội trú tham gia các chương trình hợp tác học thuật với Đại học California San Francisco (UCSF), Đại học Pennsylvania (UPenn), quan sát lâm sàng tại Cleveland Clinic, Bệnh viện Nhi Philadelphia (Hoa Kỳ), cơ sở thực hành của OMI (Áo) cùng nhiều đối tác quốc tế khác. Học viên cũng có cơ hội tham gia báo cáo tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

Được biết, chương trình bác sĩ nội trú của VinUni chính thức tuyển sinh từ năm 2020 với ba chuyên ngành Nội khoa, Nhi khoa và Ngoại Tổng quát. Đến năm 2026, chương trình đã mở rộng quy mô đào tạo lên nhiều chuyên ngành, với 166 bác sĩ nội trú đang theo học, góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Hiện, cổng tuyển sinh Chương trình bác sĩ nội trú năm học 2026-2027 mở đến hết ngày 19/7/2026. Theo VinUni, chương trình hướng tới đào tạo đội ngũ bác sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong nước.