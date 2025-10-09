Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh 2026: Học sinh luyện phát âm, phản xạ với AI

(VTC News) -

Ngày 9/10, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Hệ thống Giáo dục trực tuyến Edupia, dưới sự cố vấn chuyên môn của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia – Bộ GD&ĐT công bố thể lệ Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn quốc năm 2026.

Được khởi xướng từ năm 2018, Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc trở thành sân chơi uy tín, góp phần khơi dậy niềm yêu thích và năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc. Qua các mùa tổ chức, chương trình không chỉ rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ mà còn phát triển tinh thần tự học, tự tin – những phẩm chất thiết yếu trong thời đại số.

Ông Nguyễn Phan Khuê - TBT Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Theo ông Nguyễn Phan Khuê - TBT Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2026 được tổ chức theo hình thức đổi mới, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua tính năng AI Speak của ứng dụng Edupia AI Class - lớp học Tiếng Anh công nghệ AI đầu tiên tại Việt Nam.

AI Speak mang đến môi trường mô phỏng thực tế để học sinh có cơ hội thực hành, phản xạ và vận dụng Tiếng Anh tự nhiên, từ đó hình thành kỹ năng tự học hiệu quả và chuẩn bị hành trang vững chắc cho quá trình hội nhập quốc tế.

“Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn quốc năm 2026 hứa hẹn là hành trình ý nghĩa, tiếp tục tiếp lửa đam mê học tập, khơi dậy tinh thần hội nhập và bồi đắp thế hệ học sinh Việt Nam tự tin – bản lĩnh – sẵn sàng vươn tầm quốc tế”, ông Khuê cho biết.

BTC trả lời câu hỏi của khán giả

Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2026 gồm 3 vòng thi. Tại vòng 1 – Speak up with AI Speak (tổ chức tháng 10/2025 – 2/2026), thí sinh đăng ký tham gia hoàn toàn miễn phí, luyện tập và dự thi trực tuyến trên nền tảng công nghệ AI Speak. Kết quả vòng 1 sẽ là căn cứ để lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện bước tiếp vào vòng thi tiếp theo.

Tại vòng 2 – My school, my Vietnam (tháng 2 – 3/2026), thí sinh thực hiện video clip bằng tiếng Anh (thời lượng từ 3 đến 5 phút) theo chủ đề do Ban Tổ chức công bố, thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh và sự sáng tạo trong cách thể hiện.

Vòng Chung kết Toàn quốc tổ chức vào tháng 3/2026, quy tụ những thí sinh xuất sắc nhất từ các khu vực trên cả nước. Thí sinh giành giải cao nhất sẽ nhận được chuyến trải nghiệm học tập tại Singapore, do Ban Tổ chức tài trợ và lên lịch trình.

Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc là sân chơi uy tín, thúc đẩy tình yêu tiếng Anh ở học sinh

Song song với các vòng thi, chương trình triển khai hành trình “Thắp lửa” với thông điệp: “Thắp lửa đam mê – Khơi nguồn tri thức, vì thế hệ học sinh Việt Nam giỏi tiếng Anh”. Hành trình sẽ diễn ra tại 15 tỉnh/thành phố đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam, nhằm lan tỏa phong trào tự học Tiếng Anh trong và ngoài nhà trường của học sinh cấp tiểu học và THCS trên toàn quốc.

Đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ trao tặng hơn 500.000 suất học bổng “Thắp lửa” dưới hình thức khóa học trên nền tảng Edupia AI Class trong thời gian 12 tháng dành cho học sinh ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn như: Điện Biên, Lai Châu, Cà Mau, Đồng Tháp. Học bổng mang đến cơ hội trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiện đại, giúp các em tiếp cận tri thức và nâng cao chất lượng học tập.