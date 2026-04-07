Nhiều khách hàng sẽ được giảm giá vé tàu dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4

Cụ thể, ngành đường sắt giảm 90% giá vé với người hoạt động cách mạng trước 19/8/1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% giá vé cho người có công với cách mạng; giảm 30% giá vé cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài); giảm 15% giá vé cho người cao tuổi là công dân Việt Nam có đủ 60 tuổi trở lên.

Đường sắt cũng miễn phí vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ với người lớn. Mỗi vé hành khách người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em miễn vé, từ trẻ em thứ hai trở đi hành khách phải mua vé trẻ em; giảm 25% giá vé cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi có quốc tịch Việt Nam; giảm 10% giá vé cho sinh viên (không áp dụng đối với sinh viên, học viên sau đại học).

Ngành đường sắt cho biết, tính đến sáng 7/4, ngành đường sắt đã bán được 44.200 vé tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dịp này, ngành đường sắt thực hiện tăng nhiều chuyến tàu để phục vụ nhu cầu cao của người dân.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - TP.HCM, tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày 5 đôi tàu gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 - 25/4, 28 - 29/4; tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26 - 27/4, ngày 30/4 - 1/5/2026; tàu khách khu đoạn chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), SE22/SE21 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT2/SPT1 (Sài Gòn - Phan Thiết), tàu Kết nối di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh).

Ngoài ra, ngành đường sắt chạy thêm tàu giữa Sài Gòn - Quy Nhơn gồm tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 - 25/4, 28 - 30/4 và 1/5/2026; tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26 - 27/4, 29 - 30/4 và 2 - 3/5/2026.

Chặng Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29 - 30/4/2026; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 và 29/4/2026; tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang ngày 2/5; tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 26 - 27/4 và 2 - 3/5/2026.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm tàu SPT3/4 các ngày 24, 27, 30/4 và ngày 1 - 3/5/2026.

Chặng Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm tàu QB1 xuất phát Hà Nội ngày 24, 29 - 30/4/2026; tàu QB2 xuất phát Đồng Hới ngày 27/4 và ngày 2 - 3/5/2026. Hà Nội - Đà Nẵng chạy tàu SE17 xuất phát Hà Nội ngày 24, 28 - 29/4; tàu SE18 xuất phát Đà Nẵng ngày 26, 29/4 và ngày 2/5/2026.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy hàng ngày 3 đôi tàu/ngày: SP1/SP2, SP3/SP4 và SP7/SP8.

Chặng Hà Nội - Hải Phòng chạy hàng ngày 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sẽ cân đối các đoàn tàu để chạy thêm 6 chuyến: LP9 (ngày 30/4, 1/5), LP10 (ngày 2-3/5), HD2 (ngày 2 - 3/5) và nối thêm toa xe trong dịp nghỉ lễ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.