Người phụ nữ vượt rào chắn đánh nhân viên đường sắt, dân mạng nói 'hết cứu'

Clip vượt rào chắn còn tấn công người gác khiến dân mạng phẫn nộ.

Tối 6/4 tại Đà Nẵng, camera giám sát ghi lại cảnh một phụ nữ đi xe máy tự ý vượt thanh chắn đường ray để qua đường dù tàu đang đến gần. Khi bị nhắc nhở, người này chẳng những không chấp hành mà còn xuống xe tranh cãi gay gắt với nhân viên gác chắn tàu, sau đó cùng người phụ nữ đi cùng lao vào hành hung hai nữ nhân viên đường sắt.

Trong khi cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh để xử lý, cộng đồng mạng chia sẻ clip trên cùng với những lời chỉ trích đầy giận dữ đối những người đã vi phạm luật giao thông lại còn thể hiện thói côn đồ, hành hung tấn công người đang làm nhiệm vụ và cho rằng họ cần bị xử lý nghiêm khắc: "Người này nên bị bắt giữ và xử lý nặng vì quá nhiều tội: Vượt đèn đỏ , vượt rào chắn - coi thường tính mạng bản thân và hành khách trên tàu; đánh người, chống người thi hành công vụ; gây rối trật tự công cộng"; "Đánh cả người đang cố giữ an toàn cho mình thì đúng là hết cứu, không xử nặng không được".

"Ý thức giao thông vốn phản ánh trực tiếp nền tảng đạo đức của mỗi cá nhân. Nhìn cảnh tượng hai người phụ nữ lao vào hành hung nhân viên đường sắt, tôi thấy bất bình trước sự hung hãn vô lý"; "Thanh chắn hạ xuống vốn dĩ nhằm ngăn chặn tai nạn, vậy lý do gì khiến họ tự cho mình quyền phá bỏ quy tắc chung?"; "Thói hành xử côn đồ này gây mất an ninh trật tự, làm xấu đi hình ảnh con người Đà Nẵng văn minh"...

Trang Nguyễn bình luận: "Thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của người phụ nữ này. Thanh chắn đã hạ, tín hiệu đã báo, tức là tính mạng của mình đang bị đe dọa nếu cố tình băng qua, vậy mà vẫn ngang nhiên dỡ rào để vượt. Nhân viên gác chắn họ làm nhiệm vụ là để bảo vệ mạng sống cho chính bà ấy và những người xung quanh, thế mà không biết ơn lại còn quay sang hành hung người ta. Quá côn đồ".

Dân mạng bức xúc khi những nhân viên gác chắn bị hành hung giữ đường. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Phùng viết: "Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở lỗi vượt rào chắn đơn thuần. Nó nằm ở thái độ ngang ngược, sẵn sàng tấn công người thi hành nhiệm vụ khi bị nhắc nhở. Khi tín hiệu tàu hỏa đã báo, việc dừng lại trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi công dân".

Nhiều cư dân mạng gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai người gác chắn tàu bị hành hung, bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu sự khó khăn, nguy hiểm trong công việc của họ và cho rằng nhân viên đường sắt làm việc ở rào chắn cần được bảo vệ tốt hơn. "Công việc của họ vốn dĩ đầy áp lực, phải trực chiến bất kể đêm ngày, mưa nắng nhằm đảm bảo an toàn cho từng chuyến đi. Họ đứng ra ngăn chặn hành vi vượt rào cũng chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống cho chính người đi đường. Vậy nhưng, đổi lại sự tận tâm đó lại là những lời lăng mạ và hành vi côn đồ", Thanh Tùng bình luận.

Mai Chi chia sẻ: "Những nhân viên đường sắt trong câu chuyện này thực sự quá đáng thương. Họ thực hiện đúng quy trình, hạ thanh chắn bảo vệ tính mạng người dân nhưng lại trở thành nạn nhân của thói coi thường pháp luật. Nhìn cảnh họ bị tấn công ngay tại nơi làm việc, tôi cảm thấy bất bình thay".

Thu Huyền viết: "Một công việc thầm lặng, thu nhập không cao khi thức đêm dậy sớm, nay còn phải đối mặt với nguy cơ thương tích từ những người thiếu ý thức. Xã hội cần lên tiếng bảo vệ những người đang ngày đêm canh giữ bình yên cho các cung đường, đồng thời trừng trị nghiêm khắc".

Cộng đồng mạng đề nghị cơ quan chức năng sớm xử phạt hai người phụ nữ đánh nhân viên gác chắn. Quỳnh An viết: "Đây là sự xúc phạm nặng nề đến danh dự và an toàn của người lao động. Cộng đồng cần tạo ra làn sóng phản đối hành vi bạo lực này. Nếu không có hình phạt thích đáng, lo ngại thói xấu này sẽ lan rộng, tạo tiền lệ xấu cho những kẻ coi thường quy định an toàn giao thông đường sắt".

Yến Vũ chia sẻ: "Chúng ta cần lên án mạnh mẽ hành động coi thường tính mạng và sức khỏe người khác. Phải phạt thật nặng tiền vi phạm giao thông và xử lý tội gây thương tích theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự để trả lại công bằng cho các chị nhân viên đường sắt. Hành động này không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại một thành phố du lịch văn minh như Đà Nẵng".

Phương Linh viết: "Hy vọng lãnh đạo ngành đường sắt và chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời để động viên tinh thần các chị sau sự cố này. Với hai người phụ nữ côn đồ thì cần phải có hình phạt thích đáng, thậm chí là phạt tù làm gương để người khác".