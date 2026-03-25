Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty Đường sắt Liên bang Nga

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vận tải đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Liên bang Nga cần được khôi phục và mạnh mẽ, hiệu quả hơn, trên ba hành lang chính: Việt Nam - Trung Quốc - Kazakhstan - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ - Nga; Việt Nam - Trung Quốc - Nga; đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc - Nga trong lĩnh vực này.

Đây là phương thức giao thông quan trọng kết nối hai nền kinh tế, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa hai nước, tăng cường giao lưu con người. Theo Thủ tướng, vận tải đường sắt sẽ dung hòa phương thức vận tải hàng không và đường biển.

Thủ tướng đặt ra yêu cầu đối với 2 doanh nghiệp đường sắt sắp tới cần giải quyết bài toán thực tiễn về giao thông, thanh quyết toán và đề nghị Công ty Đường sắt Nga và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề này; phải thực hiện được nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân hai nước giao.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Việt Nam có hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cần phải phát triển giao thông đường sắt do đó mong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kết nối, hợp tác với hai thành phố xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho tuyến đường sắt đô thị 2 thành phố. Thúc đẩy hợp tác vận chuyển liên vận Việt Nam - Nga theo hướng ngày càng nâng công suất; tìm nguồn hàng hai chiều để tăng hiệu quả vận chuyển đường sắt.

Về hợp tác trong phát triển đường sắt đô thị và công trình ngầm, Thủ tướng mong Công ty Đường sắt Nga giới thiệu các đơn vị có kinh nghiệm của Nga về tổ chức thi công đường tàu điện ngầm; chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để phát triển ngành công nghiệp đường sắt, hệ sinh thái công nghiệp đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong 2 doanh nghiệp Đường sắt của Việt Nam và Nga ký thoả thuận hợp tác với nhau cũng như ký hợp tác với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển đường sắt đô thị. Thủ tướng cho biết sẽ đề nghị hai Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề này; khẳng định Lãnh đạo cấp cao hai nước đang "hâm nóng", nhưng 2 doanh nghiệp đường sắt Việt Nam và Nga phải "cháy bỏng" vấn đề này.

Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Nga Belozerov Oleg Valentinovich bày tỏ nhất trí với ý kiến của Thủ tướng về phương hướng vì đường sắt là tương lai của nhân loại. Trình bày khái quát về quy mô hệ thống đường sắt của Nga, ông bày tỏ sẵn sàng chia sẻ các công nghệ đường sắt tiên tiến của Nga cho Việt Nam. Do đó sẽ thúc đẩy trao đổi, thảo luận với đối tác Việt Nam để bảo đảm sự hợp tác đạt hiệu quả nhất. Liên quan lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, Công ty có trường đào tạo chuyên ngành về đường sắt và được đánh giá là một trong những trường đại học chuyên ngành giỏi nhất trong các tập đoàn, doanh nghiệp của Nga. Ông Belozerov Oleg Valentinovic khẳng định mạnh mẽ quyết tâm, dù có khó khăn thế nào, nhưng Lãnh đạo Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ thì Công ty Đường sắt Nga sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ trước mắt là thành lập tổ công tác để phối hợp 2 ngành Đường sắt; phía Nga và Việt Nam đều gửi một danh sách thông qua hai Đại sứ quán để thành lập ngay tổ công tác này với nhiệm vụ thúc đẩy giao dịch hàng hóa trong năm tới giữa Việt Nam và Nga tăng trưởng 20%, tìm các phương thức thanh toán vì việc này có ý nghĩa chiến lược; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ngành đường sắt với nhiều phương thức như cử người từ Việt Nam sang để đào tạo, hoặc phía Nga cử chuyên gia sang đào tạo; xem xét các dự án đầu tư cụ thể của ngành Đường sắt, 2 thành phố để tư vấn, tìm giải pháp tối ưu phát triển hệ thống đường sắt.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của phía Nga trong thúc đẩy hợp tác đường sắt với Việt Nam, kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc - Nga; cho rằng, thực ra việc kết nối đường sắt liên vận này đã từng có từ ngày trước, song trong bối cảnh mới, điều quan trọng là phải ứng dụng công nghệ mới, quản trị mới để phát triển.