Chủ tịch Quốc hội: Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hoạt động của HĐND các cấp

Sáng 28/5, phát biểu bế mạc hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức.

HĐND các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội quán triệt tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, xem đây là nhân tố quyết định. Hoạt động của HĐND chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị của Đảng thành cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của HĐND các cấp ở địa phương", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh quan điểm nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, "đúng, trúng, kịp thời", có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới, bảo đảm tăng trưởng hai con số.

Theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND các cấp phải tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính; phát triển kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, cần tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và liên kết vùng.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm như: đất đai, môi trường, cải cách hành chính, đầu tư công...

Bên cạnh đó, phải thực hiện thật tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng. Nâng cao hơn nữa chất lượng chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo tăng cường giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.

"Giám sát nhiều nhưng quan trọng là phải theo dõi hậu giám sát, xác định việc thực hiện đến đâu, đơn vị nào, cá nhân nào chưa thực hiện; tăng cường tái giám sát, gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, trách nhiệm công vụ. Cùng với đó, cần chú trọng bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo động lực đổi mới sáng tạo trong bộ máy chính quyền địa phương", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với HĐND các cấp; ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý, điều hành, giám sát và phân tích chính sách; tăng cường tương tác số giữa đại biểu HĐND với người dân; nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động. Phấn đấu xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu chuyển giao 27 chuyên đề về "bình dân học vụ số" cho HĐND các địa phương để nghiên cứu, học tập và làm bài kiểm tra thu hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND, cán bộ tham mưu giúp việc của HĐND, chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín.

"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, nhất là kỹ năng giám sát, thẩm tra, phản biện chính sách, ứng dụng công nghệ số, kỹ năng tiếp xúc cử tri và xử lý tình huống thực tiễn. Đồng thời có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan của HĐND", Chủ tịch Quốc hội nói.

Khẳng định chặng đường vừa qua của đất nước đã chứng minh khi hành động bằng tư duy đổi mới, bằng tinh thần vì dân và ý chí quyết tâm cao, chúng ta sẽ tạo nên những kết quả vượt bậc, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng HĐND các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.