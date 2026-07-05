Lý do Miss Grand Vietnam 2026 tổ chức lại đêm bán kết dù đã thông báo bỏ
Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 gây chú ý khi thông báo sẽ trở lại với đêm bán kết sau 2 mùa vắng bóng.
Người đẹp Myanmar đăng quang Miss Multicultural World 2026
Vượt qua 19 thí sinh, người đẹp Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 28/6.
Rapper Pháo rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026
Nữ rapper khiến khán giả bất ngờ khi đột ngột thông báo sẽ rút khỏi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 sau khi được lọt top 31 thí sinh vào chung kết.
Nhan sắc và học vấn của người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2026
Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên nhận được chú ý khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 (Hoa hậu Trái đất).
Bão số 1 hoành hành Móng Cái suốt đêm: Cây đổ, mái tôn bay, nhiều nơi mất điện
Bão số 1 quần thảo suốt đêm cho đến rạng sáng 5/7 tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiến cây xanh gãy đổ, hàng loạt bè nuôi hàu của người dân bị thiệt hại.
Thời tiết xấu khiến dân Mỹ sơ tán trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc
Đám đông tham dự các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ tại khu vực National Mall được yêu cầu sơ tán do điều kiện thời tiết bất lợi.
Tuyển Mexico nhận đồng hồ Rolex mua bằng tiền thắng cá độ
Dù đang thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026, Đội tuyển Mexico vướng vào lùm xùm không đáng có liên quan đến những chiếc đồng hồ đeo tay Rolex được tặng.
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn, cao nhất 24
Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố điểm sàn (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Công nghệ 5/7: Samsung mở rộng One UI 9; Apple làm mới MacBook Pro giá rẻ
Samsung mở rộng One UI 9 cho nhiều Galaxy, trong khi Apple chuẩn bị làm mới MacBook Pro giá rẻ, hứa hẹn thay đổi lớn cho người dùng.
Vì sao show thực cảnh nhập vai tái hiện 4.000 năm lịch sử gây sốt?
Từ những đại cảnh hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại đến trải nghiệm nhập vai lần đầu xuất hiện, show diễn "Đất nước Thiên Hùng Ca" đang gây sốt.
Động đất tại Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam dò radar xuyên tường tìm nạn nhân
Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela dùng thiết bị dò tìm bằng âm thanh và radar xuyên tường để xác định vị trí rồi tìm cách tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.
Cựu HLV Nam Định từ chức sau 18 ngày, rời đội bóng bất ổn nhất World Cup 2026
Huấn luyện viên Herve Renard quyết định từ chức và không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Tunisia.
Điện đàm với Tổng thống Nga, ông Trump đề nghị giúp tìm giải pháp về Ukraine
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Loại rau bán đầy chợ giúp ổn định huyết áp, tốt cho tiêu hóa
Nhiều người chỉ xem rau bí là món ăn dân dã, nhưng loại rau quen thuộc này lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và miễn dịch nếu ăn đúng cách.
Bão số 1 sang Trung Quốc và suy yếu, hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, mưa lớn
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