Cuộc sống của Trịnh Mỹ Anh sau 6 tháng có danh hiệu quốc tế

Tháng 11/2025, Trịnh Mỹ Anh của Việt Nam giành danh hiệu Miss Earth Water (Á hậu 2) tại Hoa hậu Trái đất. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm qua.

Sau khi có danh hiệu quốc tế, Trịnh Mỹ Anh nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Thời gian qua, nàng hậu liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, ngồi ghế nóng trong các cuộc thi sắc đẹp.

Tại sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Trịnh Mỹ Anh gây chú ý khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành chuỗi bản quyền các cuộc thi quốc tế của Five6 Entertainment - đơn vị tổ chức.

Đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức ở độ tuổi còn khá trẻ, Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh thừa nhận vẫn còn nhiều điều phải học nhưng khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện từng bước.

Thời gian qua, Trịnh Mỹ Anh được khán giả kỳ vọng sẽ thử sức tại đấu trường Miss Universe. Chia sẻ về điều này, cô cho biết đây chỉ là tin đồn song khẳng định nếu có cơ hội tiếp tục “chinh chiến” tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác, bản thân không ngần ngại.

Theo Trịnh Mỹ Anh, trước khi đến với Miss Earth, cô từng sợ hãi, hoài nghi vào bản thân. Tuy nhiên, thay vì chọn bỏ cuộc, nàng hậu dần tin vào chính mình và nỗ lực để có được danh hiệu quốc tế.

"Nếu có cơ hội được tham dự Miss Universe, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân nhất có thể để xứng đáng đại diện hình ảnh đất nước Việt Nam ra quốc tế. Tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng", nàng hậu chia sẻ.

Trịnh Mỹ Anh trở thành Giám đốc điều hành ở tuổi 23.

Chia sẻ thêm về Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa, vẻ đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Theo ông, mỗi địa phương mà cuộc thi đặt chân đến sẽ là cơ hội để quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh và thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh thành.

Trước thắc mắc của truyền thông về việc “cuộc thi này các mùa trước tổ chức ở tỉnh nào thì đại diện tỉnh đó sẽ đăng quang”, ông Phạm Duy Khánh khẳng định kết quả cuộc thi hoàn toàn dựa trên năng lực và sự thể hiện của thí sinh trong suốt hành trình tham gia. Ông cho biết những sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải sự sắp đặt từ Ban tổ chức.

Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là cuộc thi không chỉ tìm kiếm những gương mặt sở hữu nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh, tài năng mà đặc biệt là tình yêu văn hoá du lịch Việt Nam và sẵn sàng quảng bá đến bốn phương và quốc tế.

Những người chiến thắng của cuộc thi sẽ được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại TP. Cần Thơ.