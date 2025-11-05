Sắc vóc cùng học vấn nổi bật của tân Hoa hậu Trái đất 2025

Vượt qua 77 thí sinh khác, người đẹp Natálie Puškinová đến từ Cộng hòa Séc đã xuất sắc giành ngôi vị Miss Earth 2025. Đây là kết quả nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả.
Tại cuộc thi năm nay, Natálie Puškinová được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Cô nhiều lần nằm trong top những thí sinh nổi bật nhất Miss Earth 2025.
Tân Hoa hậu Trái đất 2025 năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles, Prague. Cô đang là người mẫu, doanh nhân, đồng thời là một thợ lặn.
Nàng hậu sở hữu sắc vóc cùng chiều cao 1m78 nổi trội. Mái tóc vàng óng cũng giúp cho Natálie Puškinová nằm trong số thí sinh nổi bật tại cuộc thi năm nay.
Người đẹp sáng lập dự án có tên "From Plate to Planet", nhằm giảm lãng phí thực phẩm và tác động của nó đến môi trường.
Bên cạnh đó, cô còn phát triển Mini Academy, một chương trình do thanh niên điều hành thuộc Đoàn Thanh niên Liên minh châu Âu, cung cấp các hội thảo truyền cảm hứng sống bền vững thông qua nhận thức, đồng cảm và hành động.
Tại đêm chung kết, khi nhận câu hỏi nên "chuyển cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sang việc phòng ngừa bệnh tật và nạn đói", nàng hậu tự tin cho rằng cô không có mặt ở đây để so sánh hay lựa chọn xem điều gì quan trọng hơn - giữa các vấn đề môi trường hay xã hội.
"Dù tôi sống ở nửa bên kia của thế giới, chúng ta vẫn đang cùng nhau đối mặt với biến đổi khí hậu và những vấn đề này. Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể vừa ngăn chặn nạn đói vừa bảo vệ môi trường. Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: Hãy cùng nhau nắm tay để bảo vệ hành tinh này", người đẹp chia sẻ.
Với chiến thắng này, Natálie Puškinová trở thành người đẹp thứ 2 của Cộng hòa Séc đã mang về danh hiệu Miss Earth cho đất nước.
