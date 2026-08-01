Tin mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm nay đến ngày 2/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 3/8, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trong đó, đêm 1 và ngày 2/8, Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Đợt mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối 1/8, các khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/8 đến ngày 11/8, cơ quan khí tượng cho hay, khoảng đêm 3-7/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa có xu hướng giảm dần.

Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 4-5/8, các khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to lúc chiều tối và tối.

Tin mưa dông ở miền Bắc

Nhận định chi tiết tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An từ chiều tối nay đến ngày 2/8, cơ quan khí tượng cho hay, các khu vực này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 90mm chỉ trong 3 giờ.

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Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 2/8, Hà Nội có mây, có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khu vực này nhiều ngày hứng mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tiệm cận ngưỡng nắng nóng.

Cụ thể, trong hai ngày 3-4/8, Hà Nội tiếp tục hứng mưa dông, nhiệt độ cao nhất dao động 31-32°C, thấp nhất phổ biến mức 26°C.

Từ 5-7/8, mưa dông vẫn xuất hiện ở khu vực này, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 30°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 26°C.

Ngày 8-9/8, Hà Nội có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tăng trở lại, dao động 32-33°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên mức 27-28°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất tăng lên mức tiệm cận nắng nóng 34°C khiến trời khá oi bức, nhiệt độ thấp nhất duy trì 28°C.