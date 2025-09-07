'Mưa đỏ' vượt 'Mai', thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé

(VTC News) -

Ngày 7/9, phim Mưa đỏlập cột mốc doanh thu mới với 552 tỷ đồng, vượt qua phim Mai của Trấn Thành. Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành tác phẩm Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đạt doanh thu ấn tượng chỉ sau 17 ngày phát hành.

Theo Box Office Vietnam, Mưa đỏ tiếp túc dẫn đầu phòng vé. Suất chiếu của phim có sự giảm nhẹ, từ hơn 5.000 xuống còn 4.500 suất toàn quốc, do phim kinh dị Cô dâu ma mới ra rạp.

"Mưa đỏ" là phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Nói về thành tích của phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ: “Đây là niềm vui ngoài mong đợi. Điều quan trọng hơn là khán giả yêu mến phim, cho thấy công sức của êkíp được ghi nhận".

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Mưa đỏ ghi điểm bởi sự đầu tư công phu, từ tiền kỳ đến quay hình, với phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, nhiều đại cảnh chiến đấu, sử dụng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại, thậm chí nhiều cảnh quay dùng bảy máy quay. Mặc dù nhà sản xuất không tiết lộ kinh phí, nhưng ước tính phim đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.