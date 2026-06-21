Nhận định, dự đoán tỷ số New Zealand vs Ai Cập: Chờ Salah lên tiếng

(VTC News) -

New Zealand và Ai Cập gặp nhau tại Vancouver Stadium, Vancouver (Canada) để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử 2 đội tại World Cup. Trận đấu diễn ra lúc 8h ngày 22/6 có thể tạo bước ngoặt ở bảng G. Theo mô hình dự đoán của siêu máy tính Opta, Ai Cập có 58,5% cơ hội thắng, New Zealand là 18,5%, còn khả năng hòa đạt 23%.

Thông tin nhanh trận New Zealand vs Ai Cập Thời gian: 8h ngày 22/6. Sân: Vancouver Stadium, Vancouver, Canada. Giải đấu: Bảng G World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá New Zealand vs Ai Cập

Cả New Zealand và Ai Cập đều chưa từng giành chiến thắng ở đấu trường World Cup. Ngoài ra, chiến thắng trong trận đấu này cũng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở lượt ra quân, New Zealand hai lần dẫn Iran nhờ cú đúp của Elijah Just nhưng đều bị gỡ hòa. Ai Cập cũng tiến gần chiến thắng khi ghi bàn trước nhưng lại để Bỉ gỡ hòa 1-1 vì tình huống phản lưới.

New Zealand đấu với Ai Cập ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ai Cập được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng cá nhân. Mohamed Salah, Omar Marmoush, Emam Ashour và Mostafa Zico giúp đội bóng châu Phi có nhiều phương án tấn công hơn. Tuy nhiên, New Zealand vừa chứng minh họ không chỉ biết phòng ngự. Đội bóng châu Đại Dương cầm bóng tốt hơn kỳ vọng, đưa bóng vào vòng cấm nhiều và có điểm tựa rõ ràng từ Chris Wood.

Trận đấu có thể không một chiều. Dữ liệu dự đoán của siêu máy tính đánh giá Ai Cập nhỉnh hơn, nhưng New Zealand đủ khả năng kéo đối thủ vào thế trận giàu tranh chấp và chờ cơ hội từ các pha phản công.

Phong độ New Zealand

New Zealand hòa Iran 2-2 ở lượt mở màn. Đây là kết quả đáng tiếc, bởi họ hai lần vượt lên dẫn trước. Dù vậy, màn trình diễn đó cho thấy đội bóng của HLV Darren Bazeley có thể cạnh tranh tốt hơn so với hình ảnh quen thuộc của một đội cửa dưới tại World Cup.

New Zealand hòa Iran ở lượt trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Elijah Just là điểm sáng lớn nhất. Cầu thủ chạy cánh này lập cú đúp, trở thành người New Zealand đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn trong một trận World Cup. Chris Wood không ghi bàn nhưng kiến tạo cả 2 bàn, đồng thời tạo sức ép lớn lên hàng thủ Iran.

New Zealand vẫn chưa thắng trận nào tại World Cup, nhưng họ bất bại 4 trận gần nhất ở giải đấu này, tất cả đều là các trận hòa. Nếu giữ được sự tự tin như trận gặp Iran, họ có thể gây khó cho Ai Cập.

Chiến thắng trong trận đấu này rất quan trọng đối với New Zealand bởi theo lịch thi đấu World Cup 2026, họ sẽ gặp đội tuyển Bỉ ở lượt cuối.

Phong độ Ai Cập

Ai Cập hòa Bỉ 1-1 ở trận ra quân. Emam Ashour mở tỷ số sau đường chuyền của Salah, nhưng đội bóng của HLV Hossam Hassan không bảo vệ được lợi thế. Đây là lần đầu Ai Cập dẫn trước sau hiệp 1 ở một trận World Cup, nhưng chiến thắng đầu tiên vẫn chưa đến.

Salah và đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Salah tiếp tục là trung tâm trong cách chơi của Ai Cập. Anh không cần ghi bàn để tạo ảnh hưởng, bởi khả năng chuyền quyết định và hút hậu vệ vẫn giúp các đồng đội có thêm khoảng trống. Omar Marmoush cũng là mũi tấn công đáng chú ý, dù khả năng tận dụng cơ hội trước Bỉ chưa thật sự tốt.

Ai Cập chưa thắng sau 8 trận tại World Cup. Tuy nhiên, so với New Zealand, họ có nhiều cầu thủ có thể tự tạo khác biệt hơn. Nếu kiểm soát tốt các pha phản công của đối thủ, Ai Cập có cơ sở để hướng đến 3 điểm.

Đội tuyển Ai Cập sẽ có lợi thế đáng kể trên bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng G nếu thắng trận này. Ở lượt cuối, Salah và đồng đội chạm trán Iran.

Thông tin lực lượng New Zealand vs Ai Cập

New Zealand không có thêm ca chấn thương mới sau trận gặp Iran. Matthew Garbett đã rời giải vì chấn thương gân kheo và được thay bằng Logan Rogerson. Ngoài trường hợp này, HLV Darren Bazeley có thể giữ bộ khung từng chơi tốt ở lượt đầu.

Chris Wood tiếp tục đá cao nhất. Elijah Just, Sarpreet Singh và Callum McCowatt hỗ trợ phía sau, trong khi Joe Bell và Marko Stamenic giữ vai trò cân bằng tuyến giữa.

Ai Cập có lực lượng đầy đủ. Salah và Marmoush nhiều khả năng tiếp tục hiện diện trên hàng công. Emam Ashour, người ghi bàn trước Bỉ, gần như chắc chắn giữ suất đá chính. Mostafa Zico có thể tiếp tục được tin dùng, nhưng Trezeguet là phương án quan trọng từ ghế dự bị.

Đội hình dự kiến New Zealand vs Ai Cập

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Zico; Marmoush.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Ai Cập

Dự đoán New Zealand - Ai Cập: Đội nào thắng?

Ai Cập có lợi thế về chất lượng tấn công. Salah, Marmoush và Ashour tạo ra nhiều hướng tiếp cận vòng cấm hơn, trong khi New Zealand vẫn phụ thuộc đáng kể vào Wood và Just. Nếu Ai Cập kiểm soát tốt khu vực giữa sân, họ có thể tạo sức ép đủ lớn để mở tỷ số.

New Zealand không phải đối thủ dễ bị đánh bại nhanh. Trận hòa Iran cho thấy họ có thể chơi chủ động hơn, đồng thời đủ sắc trong các pha phản công. Khả năng New Zealand ghi bàn là có cơ sở, nhất là khi Ai Cập vẫn để lộ khoảng trống ở các thời điểm chuyển trạng thái.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng về kịch bản Ai Cập thắng sát nút. Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, với khả năng cả hai đội cùng ghi bàn. Ai Cập có thể nhỉnh hơn về số cú sút, còn New Zealand nguy hiểm trong các pha bóng trực diện hướng đến Chris Wood.

Dự đoán kết quả: New Zealand 1-2 Ai Cập.