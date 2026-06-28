Trực tiếp bóng đá Algeria vs Áo 9h ngày 28/6, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Algeria vs Áo
Algeria 0 0 Áo
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Algeria và Áo bắt đầu lúc 9h ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Algeria vs Áo mới nhất tại đây.
Thông tin trận Algeria vs Áo (9h ngày 28/6)
Thông tin trận Algeria đấu với ÁoTrận Algeria vs Áo thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026, diễn ra trên sân Kansas City Stadium ở Kansas City, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Ilgiz Tantashev.
Áo chỉ cần hòa để đứng nhì bảng J. Algeria phải thắng nếu muốn vượt lên vị trí thứ hai. Đội thua vẫn còn khả năng cạnh tranh nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nhưng phụ thuộc vào hiệu số và kết quả các bảng khác.
Hai đội từng gặp nhau một lần tại World Cup. Năm 1982, Áo thắng Algeria 2-0 ở vòng bảng.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả Algeria vs Áo của Opta, khả năng hòa của trận đấu là 42,1%, cao hơn tỷ lệ thắng của Áo là 31,2% và Algeria là 26,7%. Thuật toán của Opta cũng ghi nhận Áo chỉ cần 1 điểm để vào vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu kể từ năm 1954.
Link xem trực tiếp Algeria vs Áo
Trận Algeria vs Áo được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Algeria vs Áo trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html
Để xem trực tiếp Algeria vs Áo trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Algeria vs Áo đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
Bảng J World Cup 2026
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Algeria vs Áo, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng J như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Argentina 2 5-0 6 2 Áo 2 3-3 3 3 Algeria 2 2-4 3 4 Jordan 2 2-5 0
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