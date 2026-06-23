(VTC News) -

Jordan 1 0 Algeria Al Rashdan 36'

Trận đấu giữa Jordan và Algeria thuộc bảng J World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Levi's tại Santa Clara, bang California, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Jordan vs Algeria mới nhất tại đây.

Bất ngờ xảy ra ở phút 36. Al Rashdan ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Jordan.

Jordan đấu với Algeria ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Jordan vs Algeria

Jordan đá chính: Yazeed Abulaila (1), Abdallah Nasib (3), Husam Abudahab (4), Yazan Alarab (5), Noor Alrawabdeh (8), Ali Olwan (9), Mousa Altamari (10), Mahmoud Almardi (13), Mohannad Abutaha (20), Nizar Alrashdan (21), Ehsan Haddad (23).

Algeria đá chính: Luca Zidane (23), Aissa Mandi (2), Ramiz Zerrouki (6), Riyad Mahrez (7), Amine Gouiri (9), Fares Chaibi (10), Hicham Boudaoui (14), Rayan Ait-Nouri (15), Rafik Belghali (17), Ramy Bensebaini (21), Ibrahim Maza (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng J

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Jordan vs Algeria, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng J như sau.