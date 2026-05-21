  • logo
Xuất bản ngày 21/05/2026 09:16 AM
Xuất bản ngày 21/05/2026 09:16 AM

Hiện trường ngổn ngang đất đá sau sạt lở trên đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Sau khi xảy ra sạt lở lớn cách đây 2 ngày, đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng ngổn ngang đất đá, trơn trượt, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở tiếp tục khi mưa đến.

Sau mưa lớn, ngày 19/5, đất đá từ taluy tràn xuống đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng) khiến giao thông chia cắt. Tỉnh Lâm Đồng đã cấm xe ô tô qua lại nơi này để tập trung khắc phục sạt lở.

Sau mưa lớn, ngày 19/5, đất đá từ taluy tràn xuống đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng) khiến giao thông chia cắt. Tỉnh Lâm Đồng đã cấm xe ô tô qua lại nơi này để tập trung khắc phục sạt lở.

Ngày 20/5, ngay sau khi cho tạm dừng đi lại trên tuyến đèo Gia Bắc, các đơn vị cấp tập thi công hạng mục khắc phục nhiều điểm sạt lở, nhiều máy móc được điều động đến hiện trường.

Ngày 20/5, ngay sau khi cho tạm dừng đi lại trên tuyến đèo Gia Bắc, các đơn vị cấp tập thi công hạng mục khắc phục nhiều điểm sạt lở, nhiều máy móc được điều động đến hiện trường.

Ghi nhận từ sáng 20/5, đơn vị thi công huy động nhiều máy múc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai các mũi thi công khắc phục sạt lở lớn trên tuyến đèo Gia Bắc (cách trung tâm xã Sơn Điền khoảng 4km). Đây là các điểm sạt lở cũ (vào cuối năm 2025) tại 2 vị trí khác nhau, với tổng chiều dài khoảng 1km trên tuyến Quốc lộ 28.

Ghi nhận từ sáng 20/5, đơn vị thi công huy động nhiều máy múc, trang thiết bị, nhân lực để triển khai các mũi thi công khắc phục sạt lở lớn trên tuyến đèo Gia Bắc (cách trung tâm xã Sơn Điền khoảng 4km). Đây là các điểm sạt lở cũ (vào cuối năm 2025) tại 2 vị trí khác nhau, với tổng chiều dài khoảng 1km trên tuyến Quốc lộ 28.

Các điểm sạt lở này xảy ra từ mùa mưa năm 2025, hiện đang được đơn vị thi công triển khai hạ tải bờ taluy dương, đào bạt mái và điều chỉnh tim tuyến về phía taluy dương. Sau đó sẽ gia cố bờ taluy dương bằng kè rọ đá, hộ lan cứng để chống sạt lở khi vào cao điểm mùa mưa.

Các điểm sạt lở này xảy ra từ mùa mưa năm 2025, hiện đang được đơn vị thi công triển khai hạ tải bờ taluy dương, đào bạt mái và điều chỉnh tim tuyến về phía taluy dương. Sau đó sẽ gia cố bờ taluy dương bằng kè rọ đá, hộ lan cứng để chống sạt lở khi vào cao điểm mùa mưa.

Các đơn vị cũng linh động điều tiết cho người dân di chuyển qua vị trí đang thi công khi đã đảm bảo an toàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi làm vườn rẫy, chuyên chở hàng hóa bằng xe máy.

Các đơn vị cũng linh động điều tiết cho người dân di chuyển qua vị trí đang thi công khi đã đảm bảo an toàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi làm vườn rẫy, chuyên chở hàng hóa bằng xe máy.

Một lượng lớn đất đá đã được dọn dẹp tuy nhiên khối lượng công việc vẫn còn rất lớn. Đất đá, cây cối nằm ngổn ngang khắp nơi từ trên đỉnh núi xuống bên dưới. Nếu xảy ra mưa lớn, rất có thể tiếp tục xảy ra sạt lở.

Một lượng lớn đất đá đã được dọn dẹp tuy nhiên khối lượng công việc vẫn còn rất lớn. Đất đá, cây cối nằm ngổn ngang khắp nơi từ trên đỉnh núi xuống bên dưới. Nếu xảy ra mưa lớn, rất có thể tiếp tục xảy ra sạt lở.

Ưu tiên của đơn vị chức năng là gạt bỏ những cây cối nằm lơ lửng trên đỉnh núi để giảm thiểu nguy cơ đổ ngã, ảnh hưởng đến các phương tiện bên dưới.

Ưu tiên của đơn vị chức năng là gạt bỏ những cây cối nằm lơ lửng trên đỉnh núi để giảm thiểu nguy cơ đổ ngã, ảnh hưởng đến các phương tiện bên dưới.

Theo lực lượng chức năng đánh giá, khó khăn lớn nhất khi khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc là kết cấu đất ở đây rất lỏng lẻo: đất pha cát nên dễ xảy ra sạt lở nếu tiếp tục có mưa lớn.

Theo lực lượng chức năng đánh giá, khó khăn lớn nhất khi khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc là kết cấu đất ở đây rất lỏng lẻo: đất pha cát nên dễ xảy ra sạt lở nếu tiếp tục có mưa lớn.

Ông Hoàng Xuân Thành (Quản lý công trường Công ty cổ phần xây dựng Trần Phú, một trong các đơn vị thi công khắc phục sạt lở đèo Gia Bắc) cho biết, hiện nay đơn vị đang tranh thủ trời nắng để các kíp tăng ca xuyên trưa và chiều tối thi công các hạng mục khắc phục sạt lở trên đoạn tuyến dài khoảng 400m của đèo Gia Bắc.

Ông Hoàng Xuân Thành (Quản lý công trường Công ty cổ phần xây dựng Trần Phú, một trong các đơn vị thi công khắc phục sạt lở đèo Gia Bắc) cho biết, hiện nay đơn vị đang tranh thủ trời nắng để các kíp tăng ca xuyên trưa và chiều tối thi công các hạng mục khắc phục sạt lở trên đoạn tuyến dài khoảng 400m của đèo Gia Bắc.

Đồng thời cũng huy động nhiều máy móc cơ giới, phấn đầu trong khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành hạng mục bạt mát taluy dương và để các phương tiện có thể đi lại an toàn. Sau đó đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tiếp theo như gia cố mặt đường, mương thoát nước, hộ lan cứng, hộ lan mềm.

Đồng thời cũng huy động nhiều máy móc cơ giới, phấn đầu trong khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành hạng mục bạt mát taluy dương và để các phương tiện có thể đi lại an toàn. Sau đó đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tiếp theo như gia cố mặt đường, mương thoát nước, hộ lan cứng, hộ lan mềm.

Mỗi ngày, có hàng trăm người dân vẫn phải đi vào vườn rẫy tại khu vực này nên công tác khắc phục và đảm bảo an toàn cho bà con là rất nặng nề đối với lực lượng chức năng.

Mỗi ngày, có hàng trăm người dân vẫn phải đi vào vườn rẫy tại khu vực này nên công tác khắc phục và đảm bảo an toàn cho bà con là rất nặng nề đối với lực lượng chức năng.

Để đảm bảo công tác thi công an toàn, các đơn vị cũng bố trí người túc trực ở hai đầu đoạn tuyến để cảnh báo người dân.

Để đảm bảo công tác thi công an toàn, các đơn vị cũng bố trí người túc trực ở hai đầu đoạn tuyến để cảnh báo người dân.

Theo ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, địa phương cũng huy động lực lượng gồm công an, dân quân, cán bộ kỹ thuật,... tích cực hỗ trợ cho các đơn vị thi công khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc. Đồng thời cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn 3 tháng như dự kiến để nhằm hoàn thành công tác khắc phục sạt lở trước cao điểm mùa mưa năm nay.

Theo ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, địa phương cũng huy động lực lượng gồm công an, dân quân, cán bộ kỹ thuật,... tích cực hỗ trợ cho các đơn vị thi công khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc. Đồng thời cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn 3 tháng như dự kiến để nhằm hoàn thành công tác khắc phục sạt lở trước cao điểm mùa mưa năm nay.

Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc là tuyến đường huyết mạch giúp bà con ở các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ kết nối, giao thương với người dân ở Bình Thuận cũ. Ông Trần Văn Sang (ở xã Sơn Điền) cho biết: "Mỗi ngày tôi đều phải qua đèo Gia Bắc để xuống vườn. Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc khắc phục sạt lở để người dân đi lại an toàn".

Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc là tuyến đường huyết mạch giúp bà con ở các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ kết nối, giao thương với người dân ở Bình Thuận cũ. Ông Trần Văn Sang (ở xã Sơn Điền) cho biết: "Mỗi ngày tôi đều phải qua đèo Gia Bắc để xuống vườn. Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc khắc phục sạt lở để người dân đi lại an toàn".

THIÊN TRANG
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới