Từ vùng sạt lở đến khu tái định cư… lại sạt lở: Nỗi ám ảnh người dân Lâm Đồng

Dự án khu dân cư K’Nớ 5 được triển khai trên diện tích 15 ha, tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng, nhằm di dời người dân vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, ổn định sinh kế. Trong gian đoạn 1 (2018–2020), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương đã hoàn thành thi công các hạng mục và bàn giao các diện tích đất ở cho 73 hộ dân. Dự án này được kỳ vọng là nơi an cư ổn định cho người dân vùng thiên tai tại địa phương nhưng hiện nay lại đối mặt với sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, nhiều mái taluy phía sau nhà dân bị sụt lún, sạt trượt, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của người dân.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, sau đợt mưa bão số 3 năm 2025, mái taluy đắp phía sau khu dân cư đã bị sạt nghiêm trọng. Qua thống kê sơ bộ, có 5 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều công trình phụ như nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho bị cuốn trôi. Chiều dài sạt trượt khoảng 80m, khối lượng đất sạt gần 200m³. Ngoài ra, bốn hộ khác cũng có dấu hiệu sụt lún nhẹ. Hiện nay, tình trạng sạt trượt còn diễn ra nghiêm trọng hơn nữa do mưa lớn kéo dài. Tại khu dân cư này, nhiều đoạn taluy dương và âm liên tục sạt như gọng kìm bó hẹp không gian sinh sống của người dân.
Từng mảng đất nứt nẻ, trượt dần xuống bên dưới khu dân cư khiến nhiều người dân ở đây rất lo sợ. Đặc biệt mỗi khi mưa lớn kéo dài.
Theo người dân, những ngày qua, một lượng lớn đất đá từ trên núi theo mưa tràn xuống sát cạnh nhà dân khiến bà con ở đây không thể ngủ yên.
Một công trình nhà dân đã bị sạt xuống bên dưới nằm chổng chơ. Trong khi đó, các đường sạt vẫn tiếp tục mở rộng và kéo dài uy hiếp an toàn của người dân cả ngày lẫn đêm.
Những ngôi nhà nằm chông chênh trên miệng vực sạt lở rất nguy hiểm.
Chị Liêng Krang K’Hoa, một trong những hộ dân chuyển về khu tái định cư này từ năm 2021, chia sẻ: “Hai năm nay, khu vực phía sau nhà tôi liên tục xuất hiện vết nứt, đất sụt dần xuống. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà tôi đều thấp thỏm lo sợ. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm có giải pháp, hỗ trợ gia cố lại khu vực sau nhà. Mùa mưa vẫn còn dài nên người dân vô cùng lo lắng”.
Người dân dùng bạt nhựa phủ lên các bờ taluy âm để mưa không cuốn đất rơi xuống.
Ông Ha Lang (70 tuổi) cho biết ngôi nhà kiên cố của ông được dựng lên với niềm hy vọng thoát khỏi cảnh “chạy lở” nhưng nay cũng đang đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. “Phần đất phía sau nhà tôi đã nhão nước, xuất hiện nhiều vết nứt dài. Mỗi đêm mưa, tôi chỉ cầu mong trời tạnh sớm,” ông Lan chia sẻ trong lo âu.
Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương, cho biết hiện nay đơn vị đang phối hợp cùng địa phương rà soát, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng sớm có phương án xử lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. “Khu dân cư nằm trên địa hình đồi dốc, nền đất chủ yếu là đất đắp. Hiện tại, đơn vị cùng chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và vận động người dân tạm di dời đến nơi an toàn. Đất ở cả khu vực này là đất pha cát nên gặp mưa lớn kéo dài, đất thấm nước, yếu đi và dễ trượt”, ông Cường chia sẻ.
Nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị sạt lở.
Những căn nhà chờ chực sạt xuống bên dưới mỗi khi mưa lớn.
Trước mắt, Ban Quản lý dự án và chính quyền xã đề nghị di dời khẩn cấp 9 hộ dân; trong đó, có 5 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần khẩn trương khảo sát, thiết kế và dự toán phương án xử lý sạt trượt, gia cố nền đất và hệ thống thoát nước tổng thể cho toàn khu tái định cư.
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Đam Rông 4 đã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã cùng bà con tổ chức di dời các hộ đến nơi tạm trú an toàn nhờ nhà người thân để cư trú tạm thời. UBND xã Đam Rông 4 cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ cho UBND xã Đam Rông 4 số tiền 5 tỷ đồng từ nguồn vốn phòng chống lụt bão hoặc các nguồn khác để xây dựng bờ kè bằng rọ đá, xây mương thoát nước tại khu vực và ốp mái taluy tại các khu vực bị sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.
Khi mục tiêu an cư cho bà con ở vùng nguy cơ thiên tai chưa kịp thành hiện thực thì người dân nơi đây lại một lần nữa đối diện nỗi lo thiên tai tiếp tục.
