Từ vùng sạt lở đến khu tái định cư… lại sạt lở: Nỗi ám ảnh người dân Lâm Đồng

Dự án khu dân cư K’Nớ 5 được triển khai trên diện tích 15 ha, tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng, nhằm di dời người dân vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, ổn định sinh kế. Trong gian đoạn 1 (2018–2020), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương đã hoàn thành thi công các hạng mục và bàn giao các diện tích đất ở cho 73 hộ dân. Dự án này được kỳ vọng là nơi an cư ổn định cho người dân vùng thiên tai tại địa phương nhưng hiện nay lại đối mặt với sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, nhiều mái taluy phía sau nhà dân bị sụt lún, sạt trượt, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của người dân.