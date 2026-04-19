Xuất bản ngày 19/04/2026 09:44 AM
Cập nhật lúc 09:45 AM ngày 19/04/2026

Điểm sạt lở trên đèo D'Ran tại Lâm Đồng vẫn ngổn ngang sau nhiều tháng khắc phục

(VTC News) -

Sau gần 6 tháng kể từ ngày xảy ra sạt lở nghiêm trọng trên đèo D'Ran (Lâm Đồng), điểm sạt lở chưa được khắc phục dứt điểm, tiến độ chậm, nhiều hạng mục dang dở.

Đèo D'Ran trên Quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt - Phan Rang, sau gần 6 tháng kể từ vụ sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục dứt điểm. Tiến độ chậm, nhiều hạng mục dang dở.

Ngày 19/4, ghi nhận tại khu vực cầu Treo, thuộc đèo D'Ran trên Quốc lộ 20 (đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nơi từng xảy ra sạt lở cuối tháng 10/2025, công trường gần như không có dấu hiệu thi công. Đất đá, cây cối trên sườn đồi vẫn nằm trơ trọi, các hạng mục bên dưới dở dang.

Tại hiện trường, không có công nhân sửa chữa. Chỉ có một xe múc nằm im bên đường, nhiều vật tư như sắt chữ I, lưới thép hoen gỉ nằm ngổn ngang phía taluy âm.

Chỉ một đoạn taluy được xây bằng rọ đá bên dưới điểm sạt lở được triển khai. Các công đoạn còn lại vẫn đang bỏ dở khiến nhiều người lo lắng khi mùa mưa đến.

Hình ảnh này gây nhiều băn khoăn bởi đèo D'Ran không chỉ là tuyến đường liên tỉnh quan trọng mà còn là con đường mưu sinh, an toàn hằng ngày của hàng ngàn người dân.

Đêm 28/10/2025, tại Km262+400 đến Km262+530 trên Quốc lộ 20, đoạn qua cầu Treo, thuộc đèo D'Ran, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Khối đất đá từ quả đồi phía trên trượt xuống với cung sạt khoảng 3.500 m², khối lượng hơn 60.000 m³, uy hiếp trực tiếp mặt đường và phương tiện lưu thông. Sự cố buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa tuyến đường trong thời gian dài để xử lý khẩn cấp.

Việc ách tắc tuyến đèo D'Ran đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân hai đầu tuyến. Nhiều công nhân phải đi vòng xa, tăng chi phí và thời gian. Học sinh, sinh viên đi lại khó khăn. Hoạt động vận chuyển nông sản, hàng hóa giữa Đà Lạt - Ninh Thuận cũng bị đảo lộn.

Trải qua nhiều tháng khắc phục, hiện trường vẫn ngổn ngang. Nhiều khâu xử lý dang dở, sắt thép, vật liệu được bày bỏ lung tung khắp nơi trên đường có nguy cơ gây tai nạn cho người qua lại.

Rào chắn đường bị bỏ dở, các thanh sắt nằm ngay mép đường phơi nắng phơi sương là những cái bẫy "chết người" đối với các phương tiện vào ban đêm.

Sau vụ sạt lở, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, phê duyệt công trình xử lý sạt lở với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Đến ngày 11/12/2025, cơ quan chức năng mới cho phép ô tô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 5 tấn di chuyển trở lại.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dù đã san gạt hạ tải đất phía sườn đồi nhưng khu vực này vẫn xuất hiện các vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp.

Trong khi đó, phần gia cố taluy âm do Ban Quản lý dự án 85 phụ trách chưa hoàn thành, khiến địa phương chưa thể triển khai hạng mục rọ đá gia cố chân núi. Các đơn vị liên quan rơi vào tình trạng chờ nhau, làm tiến độ xử lý tại đèo D'Ran kéo dài.

Từ đầu tháng 4 đến nay, Đà Lạt liên tục xuất hiện mưa lớn trái mùa. Nếu điểm sạt lở trên đèo D'Ran không sớm được xử lý dứt điểm trước mùa mưa, nguy cơ tái diễn ách tắc trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt - Phan Rang là hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc khắc phục sạt lở trên đèo D'Ran kéo dài, các phương tiện "đứng bánh" khiến người dân lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Hải (ở xã D'Ran) bày tỏ: "Tôi rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm điểm sạt lở này. Mỗi khi mưa xảy ra, bà con đi lại qua đây đều lo lắng vô cùng".

Hàng ngày, lưu lượng xe cộ qua lại trên đèo D'Ran là rất lớn. Việc đất đá, cây cối nằm ngã nghiêng trên sườn đối phía trên khiến người dân và du khách di chuyển qua đèo lo ngại.

Người dân kỳ vọng sẽ sớm được di chuyển trên cung đèo an toàn, nhất là vào mùa mưa.

THIÊN TRANG
