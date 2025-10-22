Từ vùng sạt lở đến khu tái định cư lại sạt lở: Lâm Đồng cầu cứu chuyên gia

(VTC News) -

Liên quan nội dung “Từ vùng sạt lở đến khu tái định cư… lại sạt lở: Nỗi ám ảnh người dân Lâm Đồng” mà Báo Điện Tử VTC News phản ánh, chiều 22/10, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi kiểm tra thực địa hiện trường sạt lở ở khu dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K’nớ 5, xã Đam Rông 4.

Theo ông Yên, sau khi báo chí phản ánh tình hình vụ sạt lở tại thôn Đưng K’nớ 5, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu địa phương và cơ quan chức năng báo cáo thông tin cụ thể.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đội mũ) nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình sạt lở tại thôn Đưng K’nớ 5.

“Qua thông tin báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng - Chủ đầu tư dự án) và kiểm tra thực tế cho thấy khu vực dự án tái định cư chủ yếu đất đắp, nền đất yếu nên nguy cơ sạt trượt cao, nhất là trong điều kiện mưa nhiều.

Lúc này, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt phải bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và tuyên truyền vận động, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Yên yêu cầu.

Người dân lo lắng vì sạt lở đã ăn sâu vào nhà của mình.

Về giải pháp khắc phục, ông Yên nhấn mạnh, do tính phức tạp địa hình cũng như hậu quả nặng nề khi xảy ra sự cố sạt trượt đất nên cần chú trọng đến yếu tố kỹ thuật, cần thiết phải khoan thăm dò, tham khảo ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục mang tính dài hạn.

"Có tốn kém đi nữa cũng phải làm bởi tính mạng người dân, sự an toàn của người dân là trên hết", Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Ông cũng giao Sở Xây dựng chủ trì mời các bên liên quan họp bàn, đánh giá kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật giải pháp khắc phục sự cố. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương báo cáo tổng thể về dự án, đánh giá tính hiệu quả để đề xuất giải pháp, bảo đảm tính hiệu quả dự án; Sở Tài chính nghiên cứu, thẩm định về mặt kinh phí.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 35,7 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2017 - 2019 giai đoạn 2 từ năm 2019 - 2020).

Đến nay dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, bố trí tái định cư cho 73/87 hộ dân. Do ảnh hưởng bão số 3, từ tháng 7/2025, tại dự án xảy ra sự cố sụt lún, sạt trượt mái taluy, đe dọa an toàn các hộ dân.

Sau khi xảy ra sự cố sạt trượt, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Đất đá sạt lở, trôi trượt khắp nơi tại thôn Đưng K’nớ 5.

Chủ đầu tư dự án đã kiểm tra hiện trạng, tổ chức khắc phục tạm thời sự cố trong thời gian chờ khảo sát, lập thiết kế biện pháp xử lý như: phủ bạc nylon toàn bộ diện tích mái taluy sạt trượt đất phía sau nhà của 15 hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức khơi thông dòng chảy chân mái taluy khu sạt trượt và toàn bộ diện tích úng nước của khu vực thi công dự án giai đoạn 2.

Chủ đầu tư cùng chính quyền địa phương cũng đã căng dây, đặt biển cảnh báo và cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt tại công trình 24/24 phối hợp theo dõi tình hình sạt lở khu vực trong thời gian mưa bão; kịp thời báo cáo và tổ chức phương tiện tại chỗ để xử lý khắc phục khi có sự cố.