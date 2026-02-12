Chợ đầu mối nông sản lớn nhất TP.HCM tấp nập ngày cận Tết, giá cả tăng nhẹ

Về giá cả, nhiều loại trái cây tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây vài tuần. Một số loại rau củ cũng nhích nhẹ. Tuy nhiên, theo tiểu thương, mức tăng này chủ yếu do nhu cầu tăng và chi phí vận chuyển, nhân công cuối năm cao hơn, chưa ghi nhận tình trạng khan hàng hay biến động bất thường.