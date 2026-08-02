Người Việt Nam mang cờ Tổ quốc đến 2 địa cực của Trái Đất

(VTC News) -

Trên trang cá nhân Facebook, ông Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn CEO cho biết vừa đến điểm cực Bắc của trái đất sau hành trình gần 6 ngày. Ông mang theo lá cờ Việt Nam, chụp hình lưu niệm đánh dấu khoảnh khắc đặt chân đến mảnh đất mà không nhiều người có thể tới.

Ông Bình từng đặt chân đến địa điểm cực Nam của trái đất trong thời gian trước đây. Theo vị doanh nhân này, không nơi nào là tận cùng, mỗi điểm cực lại mở ra một hướng đi mới, chân trời mới.

Ông Đoàn văn Bình ở điểm cực Bắc trái đất.

Doanh nhân Đoàn Văn Bình bày tỏ: “11h59 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, sau gần 6 ngày lênh đênh trên biển băng, con tàu phá băng Le Commandant Charcot hú còi, nháy đèn đánh dấu thời khắc chúng tôi chạm tới 90 độ Bắc. Thật may mắn và biết ơn đã được đến điểm vô cùng đặc biệt này - nơi các kinh tuyến hội tụ, nơi mọi hướng đều là hướng Nam, nơi trục trái đất quay, nơi vài bước chân là đã đi vòng quanh thế giới.

Lạnh, ẩm, gió, bông tuyết trắng của băng, xanh của Bắc Băng Dương. Vị mặn mòi thoang thoảng của biển cả. Tiếng lách tách của băng vỡ. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thật lạ, năng lượng ấm nóng tràn trong lồng ngực.

Tại điểm 90 độ Bắc, dưới chân chúng tôi không phải là đất liền mà là 1 đại dương sâu thẳm, được phủ bởi 1 lớp băng đang chuyển động theo gió và dòng chảy. Chúng tôi đến đây không chỉ để hiện diện ở 1 tọa độ rất đặc biệt - tọa độ với nhiều yếu tố phản ánh bản chất của Vô thường mà Đức Phật đã dạy, mà để hiểu hơn về Trái Đất, về giới hạn của con người và trách nhiệm chung gìn giữ hành tinh xanh của chúng ta”.

Trước đó, ông Bình ra mắt cuốn sách song ngữ Từ Việt Nam đến 90° Nam (From Vietnam to South Pole), đánh dấu ấn phẩm thứ bảy trong tủ sách cá nhân của ông. Cuốn sách gồm 495 trang được thiết kế song ngữ Việt - Anh.

Từ Việt Nam đến 90° Nam ghi lại hành trình chinh phục Cực Nam Địa lý - nơi có môi trường khắc nghiệt bậc nhất hành tinh với nhiệt độ âm sâu, gió katabatic lạnh cắt da và không gian bang trắng xóa gần như vô tận. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách không nằm ở yếu tố khám phá địa lý, mà ở chiều sâu chiêm nghiệm được hình thành trong suốt hành trình ấy.